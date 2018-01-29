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    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı

    Muhammet KAÇAR/DHA
    29.01.2018 - 14:44 | Son Güncelleme:

    RİZE'nin İkizdere İlçesi'nde yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağısı ile bir fotoğraf paylaştı. 

    İkizdere'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin´in 5'inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin´in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştıEvden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştıKeçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı
    Bu sırada, Ali Rahman (15) da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştıYENİ FOTOĞRAFLARI BEĞENİ TOPLUYOR

    Hamdu Sena, sosyal medyadaki son paylaşımında ise hasta buzağıyı yatağına aldığı fotoğrafına yer verdi. 'Buzağım hasta, bugün birlikte yatma kararı aldık´ notuyla soysal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı
    Hamdu Sena´nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri de yine sosyal medyada ilgi görüyor.

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı

    Bu kez hasta buzağısı ile fotoğraf paylaştı

    Etiketler: Rize , İkizdere İlçesi , son dakika
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