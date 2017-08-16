Bu kez gitarı düştü

Kenan Doğulu, bu yaz ikinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği şarkıcı, 3 saat sahnede kaldı.

Önceki konserinde sahnedeki boşluğa düşerek hayranlarını korkutan Doğulu, bu kez o boşlukları mazgallarla kapattırdı.



Şarkıcı konuyla ilgili espri yaptı: “Arkadaşlara dedim ki ‘Son Harbiye konserimiz ne güzel geçti, tekrar yapalım.’ Onlar da bana ‘Kenan sen düşme yeter, konseri yaparız’ dedi. O yüzden sahneye ızgara attırdım. Biraz sonra sizlere mangal yapacağım!”







Doğulu bu kez sahneden düşmedi ama şanssızlıklar da yakasını bırakmadı. Konser başlamadan önce mikrofonu sahne görevlileri tarafından yanlışlıkla yere düşürüldü. Doğulu ilk şarkısı “Susma”yı okurken de kemeri kopan gitarı yere düştü.



ÖZEL KONUKLAR



Kenan Doğulu’nun sahnede özel konukları da vardı. Daha önce Chick Corea’nın da sahnesine konuk olan 11 yaşındaki caz piyanisti Hakan Başar, 16 yaşındaki Berklee öğrencisi Bade Karakoç, rap grubu Tahribad-ı İsyan ve Mirkelam da konserde sahneye çıktı.







30’u aşkın şarkı seslendiren Kenan Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Edis, Tuvana Türkay, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, İpek Erdem ve Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan da vardı.









Kenan Doğulu, “Mirkelam Şarkıları” albümü için seslendirdiği “Tavla” şarkısında Mirkelam’la düet yaptı.

Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan, konser öncesi yanına gelip selam veren Edis’le bir süre sohbet etti.



Tuvana Türkay