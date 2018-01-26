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Bu kez büyüklere yazdı: Öptüm Seni

Casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi ve tıbbi buluşlar yapan bir mucit. Roald Dahl, yazdığı kitaplar kadar renkli bir yazar. Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve diğer çocuk kitaplarıyla tanınan Dahl’ın yetişkinlere anlattığı hikâyeler de bir o kadar sihirli.

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 11:20 | Son Güncelleme :

Dahl, usta bir öykücü, gelmiş geçmiş en iyi hikâye anlatıcılarından biri. Öptüm Seni kitabında Dahl ağızlardan korkan bir adamı, kocalarından illallah diyen kadınları, ölümünden sonra beyninin yaşatılmasını kabul eden birini anlatırken gündeliği olağandışına, olağandışını sıradana dönüştürmeyi başarıyor. Bazen fantastik bir hikâyeyle çıkıyor okurun karşısına, bazen de dünyayı dışarıdan bir bakışla irdeleyip bizi alışılageldik düzene yabancılaştırıyor.

Çoğunlukla karıkoca ilişkilerinin ele alındığı Öptüm Seni’de insan doğasının karanlığını, var olduğunu kabul etmek istemediğimiz yönlerimizi ortaya çıkarıyor Dahl. Bunu hiçbir hikâyesinde eksik olmayan mizahla yapıyor. Püren Özgören’in incelikli çevirisiyle yayımlanan Öptüm Seni’deki öyküler, sürprizli sonlarıyla bu sefer yetişkinler için birer şölen.

Dahl yetişkinlere hitap eden mizah dolu romanı Oswald Amcam’da 20. yüzyılın büyük isimlerini hınzırca selamlıyor. Proust, Einstein, Freud, Puccini, Renoir ve diğerlerini karakter olarak sunuyor okurlarına. Ülker İnce’nin özverili çevirisiyle yayımlanan Oswald Amcam, büyük bir savaşla başlayan, kültürel ve teknolojik gelişmelerle devam eden çağa eğlenceli bir hatıra yolculuğu.

Etiketler: roald dahl , charlie'nin çikolata fabrikası
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