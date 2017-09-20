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    Bu kez AVM'nin otoparkı! Tuvalete gitmek için araçtan inince...

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:06

    Balıkesir'de bir AVM'nin otoparkında araç içerisinde kilitli kalan bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

    Edinilen bilgiye göre, olay Paşaalanı Mahallesi Bursa Yolu üzerindeki bir AVM'nin otoparkında yaşandı.

    AVM'ye alışveriş yapmaya gelen bir aile uyuyan bebeklerini uyandırmaya kıyamadı. Aracın sürücüsü araçta bebekle kalırken yakını olduğu kadınlar alışveriş için AVM'ye girdi.

    Bu kez AVMnin otoparkı Tuvalete gitmek için araçtan inince...

    Bir süre sonra aynı katta tuvalete giden araç sürücüsü anahtarını içeride bıraktığı otomobilin kapılarını otomatik olarak kilitlediğini fark etti.

    Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre aracın kapısını açmaya çalıştı.

    Kapısı açılamayan aracın camını kırarak bebeği çıkaran itfaiye ekipleri çocuğu annesine teslim etti. 

    Bu kez AVMnin otoparkı Tuvalete gitmek için araçtan inince...

     

    Facebook Ülke Direktörü Derya Matraş “Gençler telefonsuz yaşamaktansa küçük parmaklarını kaybetmeyi tercih ediyor.”

    Etiketler: AVM , araçta unutulan bebek , balıkesir
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