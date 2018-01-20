Bu kez ArnavutkÃ¶y'de: Operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik olarak bu gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda birÃ§ok ilÃ§ede daha Ã¶nceden belirlenen adreslere eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. ArnavutkÃ¶y'de operasyona, Ã–zel Harekat Polisi'nin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da sivil polis ekipleri katÄ±lÄ±rken, zÄ±rhlÄ± araÃ§larla da takviye yapÄ±ldÄ±.

ArnavutkÃ¶y'de bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda evde bulunan bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri evin iÃ§inde ve Ã§evresinde bir sÃ¼re arama yaptÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â