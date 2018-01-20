Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu kez Arnavutköy'de: Operasyon düzenlendi

    Bu kez ArnavutkÃ¶y'de: Operasyon dÃ¼zenlendi

    DHA
    20.01.2018 - 01:24 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°stanbul'da TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik olarak daha Ã¶nceden belirlenen adreslere eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. ArnavutkÃ¶y'deki operasyonda bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

    Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TEM) ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik olarak bu gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda birÃ§ok ilÃ§ede daha Ã¶nceden belirlenen adreslere eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. ArnavutkÃ¶y'de operasyona, Ã–zel Harekat Polisi'nin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da sivil polis ekipleri katÄ±lÄ±rken, zÄ±rhlÄ± araÃ§larla da takviye yapÄ±ldÄ±.

    ArnavutkÃ¶y'de bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda evde bulunan bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri evin iÃ§inde ve Ã§evresinde bir sÃ¼re arama yaptÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

    Etiketler: Operasyon , son dakika
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri