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    Bu kez arkadaş tamircisi

    CANSU ŞİMŞEK
    20.01.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    Engelli hayvanlar için kendi imkânlarıyla yaptığı yürüteç ve protez ayaklarla ‘Hayat Tamircisi’ olarak ünlenen Mardin Derikli Hasan Kızıl (23) bu kez bir arkadaşına protez el yaptı. Haberin detayları şöyle:

    Bu kez arkadaş tamircisiMANŞET OLMUŞTU

    Hasan Kızıl, arka ayakları olmayan kedi, köpek hatta kaplumbağa gibi hayvanlar için yaptığı protezlerle ses getirmiş, Hürriyet’in manşetinin ardından Hayat Tamircisi olarak ünlenmişti. Kızıl bu kez bir insanın hayatını tamir etti. Henüz bebekken elini kaynar suya sokan ve kangren olarak parmaklarını kaybeden çocukluk arkadaşı Hattap Dağ (22) için bir protez el yaptı. “Uzun yıllardır arkadaşız. Hattap’a yardımcı olabilmeyi çok istiyordum” diyen Kızıl, protezi Turkcell’in kendisine hediye ettiği 3D yazıcıyla gerçekleştirmiş. Kızıl, başarıp başaramayacağından emin olmadığı için arkadaşına ilk başta çok umut vermemiş:

    PENA DÜZENEKLİ

    “Laf arasında Hattap’a parmakları olsa ne yapmak istediğini sordum. Ağzından en büyük hayalinin gitar çalmak olduğu çıktı. Böyle proteze ek bir parça yapmaya karar verdim; pena tutabilmesi için özel bir düzenek hazırladım.” Hasan Kızıl ilk protez denemesinde başarıya ulaşması için 3 gün 3 gece aralıksız çalışmış. Arkadaşının protez eli gördüğü andaki şaşkınlığı ise tüm yorgunluğuna değmiş. “Protezi bir kutuya koydum ve Hattap’a verdim. Ona böyle bir yardımda bulunmak istediğimi biliyordu ama ne 3D yazıcıdan haberi vardı ne de hangi aşamada olduğumdan. Henüz protezin şokunu üzerinden atamadan hem pena, hem bardak tutabileceği ikinci hediyesini de verince, sürpriz içinde sürpriz oldu.”

    Bu kez arkadaş tamircisi

    MFÖ’DEN HEDİYE

    MFÖ (Mazhar-Fuat-Özkan) grubunun ünlü gitaristi Fuat Güner de, Dağ’a imzalı bir gitar hediye etti.

    İnsanlığın protezcisiİnsanlığın protezcisi

    Hayat tamircisi muhtaç hayvanların yanındaHayat tamircisi muhtaç hayvanların yanında

    Etiketler: gazetehaberleri , engelli , Hayvanlar , son dakika
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