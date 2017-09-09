'Bu karikatürü yorumlayınız'

Bu öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle okutulacak kitabın 13’üncü sayfasında, ‘Karikatürü yorumlayalım’ başlıklı bir etkinlik var. Etkinlikte, karikatürist Selçuk Erdem’in çiziminde, buz parçası üzerindeki kutup ayısı sudaki bir adama pençesini uzatarak, ‘Tut elimi’ diyor. Yapılacak çalışmada ise öğrencilerin karikatürün iletisi üzerinde düşünmesi ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşması isteniyor.



Ancak ayının pençesi ile yaptığı uygunsuz hareketi içeren karikatürün ders kitabında yer alması eğitim camiasında tepki çekti. Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, şunları söyledi: “Ders kitaplarında daha önceki yıllarda da benzeri örnekleri yaşadık. Bu konularda gerekli mercileri her defasında uyardık. Güncellenen müfredat ve ihale süreçleri, basım ve dağıtım süreçleri de düşünüldüğünde bu türden hatalarla karşılaşabiliyoruz. Milli Eğitim yetkililerinden kitabın toplatıldığı bilgisini aldık. Ancak bu durum çözüm değildir. Ders kitapları konusunda ne kadar hassas davranmamızın gerektiğine dair net bir örnektir.”