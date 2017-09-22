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    Bu karbonla 2100’de yaşanmaz

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:34

    BİLİM insanları, dünyada karbon dengesinin gelecek yüzyılın başından itibaren canlı yaşamını kitlesel olarak tehdit edebilecek kritik eşiğe ulaşabileceği uyarısında bulundu.

    ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Jeofizik Bölümü’nden Daniel Rothman, son 200 yılda emisyonların atmosferdeki ve okyanuslardaki karbon miktarında yol açtığı artışın 2100 yılında canlı yaşamını tehdit edecek kritik eşiğe ulaşacağını ileri sürdü. Dünyanın son 540 milyon yılda karbon döngülerindeki dengesizlikler nedeniyle 5 kitlesel yok oluş evresi yaşadığına dikkati çeken Rothman, okyanuslarda karbon miktarındaki artışın hangi eşikten sonra böylesi yok oluşu tetiklediğini anlamak üzere matematiksel bir formül geliştirdi.

    KRİTİK EŞİKTEN BİLİNMEZ BÖLGEYE
    Rothman, formül sayesinde okyanuslardaki karbon miktarının yaklaşık 310 gigatonu aşmasıyla canlı türlerinin yok olmaya başlayacağını hesapladı. Kitlesel yok oluşun hemen yaşanmayacağına, böylesi bir afetin 10 binlerce yıla yayılacağına dikkat çeken Rothman, ancak bunun kritik eşik olduğunu ve bu noktadan itibaren insanlığın artık “bilinmez bölgeye” girmiş olacağını vurguladı. Araştırmanın sonuçları “Science Advances” dergisinde yayımlandı.

    Etiketler: karbon dengesi , karbon , gazetehaberleri
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