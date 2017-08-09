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    ‘Bu kampanya ile yoksullara ulaşalım’

    İHA
    09 Ağustos 2017 - 10:53Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:53

    Türkiye Diyanet Vakfı’nın son yıllarda uluslararası bir yardım seferberliğine dönüşen vekaletle kurban kesim programı kapsamında, Almanya’nın Köln ve Hannover şehirlerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

    KÖLN DİTİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu‘nun konuşmacı olarak katıldığı tanıtım toplantılarına, DİTİB eyalet birlikleri, kadın, gençlik birlikleri ve dernek yöneticileri ile din görevlileri iştirak etti.

    Almanya geneli DİTİB derneklerinin desteğiyle yapılan hizmetlere değinen Nevzat Aşıkoğlu, DİTİB olarak bir çok hizmeti organize ettiklerini, kurban kampanyasın da fahri ve gönüllü olarak yapıldığını söyledi. Aşıkoğlu, “Bu kampanya ile dünyanın bir çok ülkesinde yoksullara ulaşıyor” dedi.

    ‘KURBANLARIMIZ KARDEŞLİK İÇİN’
    Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kurbanlarımız kardeşlik için’ sloganı ile vekaletle kurban kesim programı düzenlendiğini belirtilen TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Diyanet Vakfı’nın 1993 yılından beri Vekaletle Kurban Kesim organizasyonu düzenlendiği ifade etti. Çetin, Dünyanın 135 ülkesinin 530 bölgesinde görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesim ve dağıtımlar yapılacağını söyledi. Kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kestirmek isteyenlerin, kurban bağışlarını banka yoluyla yapabilecekleri ve http://kurban.diyanetvakfi.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceklerini kaydetti.

    Etiketler: Türkiye Diyanet Vakfı , ALMANYA , kurban bağışı
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