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    Bu kahveci ülke yönetse yeri

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Mehmet Kalfat, 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi' adını verdiği manifestoyu iş yerinin duvarına astı. Beyannamenin ilk maddesi: Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez...

    Muğla’nın Datça ilçesinde, kahve işletmecisi Mehmet Kalfat, masaların kenarında oturup, oyunları izleyen ‘yancı’ların haklarını korumak için ‘Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi’ hazırlayıp, dükkanına astı.

    ‘Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez’ diye başlayan beyannamede, 8 madde yer aldı. Beyannamede, ‘yancı’nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden, içeceğini isteyebileceği belirtiliyor. Beyannamenin 5’inci maddesi ise ‘yancı’ya yapacağı yorumlarla ‘oyunu karıştırma’ yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun ‘yancı’ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. ‘Yancı’nın, birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtildi.

    Kahvenin duvarına astığı ‘Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kısa sürede benimsendiğini kaydeden Mehmet Kalafat, “Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarını korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor.” dedi. 

    Etiketler: üniversite , üniversite öğrencisi
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