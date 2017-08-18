Bu kahramanların ‘süper’ bir durumu yok

New York’un ısıran ocak soğuğu, Queens bölgesinin meşhur Mt. Zion mezarlığı ve karşımda, beyazlar içinde, boyu 1.85, dimdik ve zarif bir kadın... Sigourney Weaver... Üzerinde ‘haute couture’ bir kostüm, rol arkadaşı Elodie Yung ile mezar başında. Birazdan, canlandırdığı son derece gizemli karakter Alexandra’yla ilgili bir sır açıklayacak. Yönetmenin sesi duyuluyor: “Motor... Kamera...”

Dün ilk sezon tüm bölümleri yayına giren yeni Marvel dizisi ‘The Defenders’ın setinden bir an bu. Donald Trump başkanlığı yeni devralmış ve Netflix, şehrin dört bir yanında, bu diziyi çekiyor. Bir avuç uluslararası yabancı gazeteci olarak biz de peşlerindeyiz.

YENİ ‘AVENGERS’ MI?

Kütüğü Marvel evrenine kayıtlı dört kahramanın kötüleri durdurmak için bir araya gelmesi, “Biz bu filmi görmüştük” hissi yaratabilir, kafanızda ‘Avengers’dan (Yenilmezler) kareler belirmeye başlayabilir. ‘Yenilmezler’, dünyada en çok hasılat yapan film serisi. İlk filmin sonunda kahramanların nasıl da kenetlendiğini, bir takıma dönüştüklerini anımsayın; ‘Defenders’ tam tersi. Birlikte çalışmak zorunda kalan ve birbirine tahammülü olmayan, başı dertte dört karakter var karşımızda. Hiçbirinin ‘süper’ bir durumu yok. Daredevil’i canlandıran Charlie Cox, “Onlara ne derseniz deyin ama ‘takım’ ya da ‘süper’ demeyin” diyor.

Bu kez Brooklyn’in Greenpoint muhitinde, hangardan bozma bir binanın içinde, bir başka Sigourney Weaver sahnesinin ucundayız. Çekim arası röportaj için 10 dakika veriyorlar. Son derece profesyonel, sıcak ve çakı gibi. İki sene sonra 70’ine basacağına ve iki gecedir Trump’ın Müslümanlara yönelik seyahat yasağı yüzünden gözüne uyku girmediğine inanmak zor. “Kafamı ve cümlelerimi toparlayacak halde değilim, bağışlayın” diyerek başlıyor: “Kötülere bu dünyada neden bu kadar prim verildiğine ve nasıl daha da güçlenebildiklerine dair kafa yormalı. Kötü, her zaman kötüdür. Onun seviyesine inerek savaşmak yerine, çaresizlikten kötünün yanında yer alanlarla yapıcı bir diyalog kurmalı.”

OYUNCUDAN ÖNCE AKTİVİSTLER

“Birkaç farklı kuşakla çalışma şansı elde etmiş bir aktris olarak, değişen yönetmenlik sanatını nasıl buluyorsunuz?” diye soruyorum. Yüzünde kibar bir gülümseme: “Yönetmenlerin asıl derdi artık ‘yönetmek’ değil, prodüksiyonu istenilen şekilde tamamlayıp paket etmek. İşadamı kılığında çalışıyorlar ki, bu da bir yöntem ve son derece profesyonel, takdire şayan. Meseleye bir sanatçı gibi yaklaşan ve performansınızı bir ‘sanat’a dönüştürmek için sizi hamur gibi yoğuran yönetmenlerin sayısı azaldı artık.”

Ertesi gün, Çin Mahallesi... Ekibin tamamı sanki oyuncudan önce aktivist. Luke Cage’i canlandıran Mike Colter’ı dinlerken iyimserliğe kapılmamak elde değil: “Kadın, Müslüman ya da Afro-Amerikalı... Aslında herkesin derdi aynı: Kendi kalarak herkesle eşit haklara sahip olmak. Dizinin derdi de bu eşitliği hatırlatmak ve kutlamak. Şu an dünyada yaşananlar, aslında bizi birbirimize kenetliyor, ileride yaşanacak devrimin tohumlarını atıyor.”