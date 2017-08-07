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    Bu kadarına pes!.. 'Benim yaptığım heykeli bana çaldırmak istiyorlar'

    İHA
    07 Ağustos 2017 - 11:05Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 11:29

    İzmir'de, deniz altında sergilenmek üzere heykel yapan dalgıç Murat Yaman'ın heykelleri, tarihi eser kaçakçıları tarafından tarihi eser sanılarak çalınmaya başladı. Başına sık sık aynı olayın geldiğini söyleyen Yaman, "Bir de profesyonel dalgıç olduğum için kaçakçılar 'deniz altında tarihi eser bulduk, dalış yapıp çıkarabilir misiniz?' diye soruyorlar. Yani benim heykellerimi benim çıkartmamı istiyorlar" diyerek serzenişte bulundu.

    İzmir Gümüldür'de yaşayan Murat Yaman, 16 yaşından bu yana dalış yapıyor. Sanayi dalgıçlığı, kurtarma dalgıçlığı ve eğitim dalgıçlığı ile uğraşan Yaman, aynı zamanda otellerle de anlaşarak denizaltında sergilenmek üzere heykeller yapıyor. Ancak özenle yaptığı heykellerin belirli aralıklarla azaldığını söyleyen Yaman, tarihi eser kaçakçılarının heykelleri gerçek sanarak kaçırdığını belirterek isyan etti.

    Bu kadarına pes.. Benim yaptığım heykeli bana çaldırmak istiyorlar

    'BİR DE BENİ ARIYORLAR'

    "Çalıştığım oteller için denizin altına heykeller yapıyorum. Bir çeşit müze gibi duruyor ve tatilcilerin beğenisini kazanıyor. Örneğin Efes Antik Kenti gibi sütunlar koyuyorum. Ancak zaman geçtikçe heykellerim azalmaya başladı. Bir baktım ki tarihi eser kaçakçıları heykellerimi çalmış. Tarihi eser kaçakçıları yüzünden tüm heykellerim gitti. Bir de profesyonel dalgıç olduğum için kaçakçılar 'deniz altında tarihi eser bulduk, dalış yapıp çıkarabilir misiniz?' diye soruyorlar. Hemen jandarmaya ihbar ediyorum. Yani benim heykellerimi benim çıkartmamı istiyorlar. Artık bıktım. Bu yüzden heykel de yapmıyorum. Bazen eserleri yerinden oynatamıyorlar. Çalamasalar bile deforme ediyorlar. Bütün emeklerim boşa gidiyor. 'Denizden babam çıksa yerim' derler ama siz benim heykellerimi değil balık yiyin" dedi.

     

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    Etiketler: izmir , deniz altı , heykel , murat yaman
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