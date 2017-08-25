MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bu kadarına da POS!

    Bu kadarına da POS!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    25 Ağustos 2017 - 23:29Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:30

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı’da antika dükkânı görünümlü bir işyerinde tefecilik yapıldığı yönünde bilgi aldı. “Kredi kartı borçlarınıza ödeme kolaylığı” yazılı broşürlerle tanıtım yapan işyeri takibe alındı.

    Kredi kart borçlarını ödeyemeyerek reklamda belirtilen adrese giden kişilerin kart borçları yüzde 12 ile 20 arasında faiz karşılığı kapatıldı. POS cihazı kullanılarak yapılan çekimler, ürün alışverişi olarak gösterildi. Araştırmalarda Kapalıçarşı’daki firma ile bağlantılı, 4 firma daha belirlendi.

    Mali polis, çalışmaların ardından 5 firmaya da eşzamanlı operasyon düzenledi. 5 firma sahibi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 POS cihazı, borç verilen bazı müşterileri ait 200’ün üzerinde kredi kartı ve 45 bin lira ele geçti. Tefecilerin, limiti tükenmiş bu kredi kartlarına ödeme yaptıkları, daha sonra limitin açılmasıyla faiziyle birlikte çekim yaptıkları, ardından sahiplerine iade ettikleri belirlendi.

    POS cihazlarından yapılan tefecilikle 50 milyon lirayı aşan kazanç sağladıkları anlaşıldı. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.

    Etiketler: pos cihazları , pos tefecileri , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri