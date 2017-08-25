Bu kadarına da POS!

Kredi kart borçlarını ödeyemeyerek reklamda belirtilen adrese giden kişilerin kart borçları yüzde 12 ile 20 arasında faiz karşılığı kapatıldı. POS cihazı kullanılarak yapılan çekimler, ürün alışverişi olarak gösterildi. Araştırmalarda Kapalıçarşı’daki firma ile bağlantılı, 4 firma daha belirlendi.



Mali polis, çalışmaların ardından 5 firmaya da eşzamanlı operasyon düzenledi. 5 firma sahibi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 POS cihazı, borç verilen bazı müşterileri ait 200’ün üzerinde kredi kartı ve 45 bin lira ele geçti. Tefecilerin, limiti tükenmiş bu kredi kartlarına ödeme yaptıkları, daha sonra limitin açılmasıyla faiziyle birlikte çekim yaptıkları, ardından sahiplerine iade ettikleri belirlendi.



POS cihazlarından yapılan tefecilikle 50 milyon lirayı aşan kazanç sağladıkları anlaşıldı. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.



