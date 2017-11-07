Bu kadarına da pes... Pekmezde, çayda, salepte akıl almaz sahtecilik

YOĞUN ŞİKAYET ALDIK

“Piyasada hazır salep ve soğuk çay adı altında satılan ürünler hakkında tüketicilerden yoğun şikayetler almaya başladık. Tüketiciler ürünün kalitesinden değil de

içeriğinde yer alan salep veya çay gibi ana maddelerin azlığından yakınarak aldatıldıklarını öne sürüyorlar.

Piyasada sıvı salep veya paketlenmiş kuru salep adı altında satılan ürünlerin ambalaj etiketleri incelendiğinde içlerinde binde bir veya binde iki oranında gerçek anlamı ile salep olduğunu gördük. Sıcak suya karıştırılan toz ürünlerde ise gerçek salep oranı binde üç.

Gerçek salebin fiyatının çok yüksek olması öne sürülerek paketlenmiş ürüne konan salep miktarının binde iki veya binde üç civarında olması o ürünün ‘salep’ adı altında satılmasına imkan vermemelidir. Ürünün binde 998’i ise kıvam arttırıcı, süt tozu, nişasta ve şekerden oluşuyor. Tüketici gerçekten salep içtiğini sanıyor. Türk Gıda Kodeksi Salep Tebliğinin bir an önce hazırlanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvurduk.

BİR ÇAYDA 42 KESME ŞEKER

Piyasada genellike ice tea, soğuk çay veya yeşil çay adı altında satılan ürünlerin içeriğinde bulunan çay miktarı binde bir oranında kalıyor. Tüketici ‘soğuk çay’ içtiğini sanıyor. Bitkisel aromalar eklenerek ve bir litre ürüne yaklaşık 82 gram şeker-fruktoz-glikoz şurubu ilavesi ile (yaklaşık 42 adet kesme şeker) hazırlanan içeceğin çay adı altında satılmasının tüketicinin bilgi noksanlığını istismar ettiği kanısındayız. Bu nedenle bu ürünün de ‘çay’ adı altında satılmasının önlenmesi için ilgili tebliğ ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması amacıyla da bakanlığa başvurduk.

PİYASADA ÜZÜM GÖRMEMİŞ PEKMEZ VAR

Piyasada yüksek fruktozlu mısır şurubu katılarak yapılan, beyaz plastik bidonlarda etiketsiz olarak satılan pekmezlerle yine yarım litrelik etiketsiz pet şişelerde satılan nar ekşisi benzeri ürünler konusunda tüketiciyi uyarıyoruz. Aynen balda olduğu gibi gıda sahtekarları, pekmez ve nar ekşisi sektörüne de el attılar. Kış aylarının gelmesi ile büyük kentlerde glikoz şurubundan yapılmış pekmezler konusunda tüketiciden yoğun şikayetler almaya başladık.

Üreticiden aldıkları dökme pekmezi, glikoz şurubu ve boya ile çoğaltan gıda sahtekarları tüketiciyi aldatmaya devam ediyor. Bazen de üzerine sahte bir etiket yapıştırıp, yüzde yüz doğal, organik gibi ibarelerle pazarlıyorlar. Tüketiciye uyarımız, bu tür üreticisi belli olmayan kaynağını iyi bilmedikleri pekmezleri satın almasınlar. İyi pekmez renginden ve kıvamından kendini belli eder. Kıvamı ne çok sulu ne de çok koyu olmalı. İkisinin ortası olmalıdır.

Nar ekşisi adı altında yarım litrelik pet şişelerde beş liraya satılan ürünlerin çoğunun nar ile bir alakası yok, glikoz şurubu ve boyadan oluşuyor. 10 kilo nardan ancak bir kilo civarında nar ekşisi elde edilir. Narın fiyatı belli, bunun kaynatması emeği ayrı. Gerçek nar ekşisi piyasada 35-40 liraya satılırken, sahteleri 5-10 liraya yine nar ekşisi olarak satılıyor. Tüketicinin hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu ayırması çok zor.”

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