Bu kadar zararı kimse beklemiyordu

BANKANIN bu yılın ikinci çeyreğinde açıkladığı zarar, piyasalardaki yaklaşık 556 milyon euro zarar beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bankanın net zararında, işten çıkarmalar da dahil 807 milyon euroluk yeniden yapılanma masrafları etkili oldu.

Commerzbank Yönetim Kurulu Başkanı Martin Zielke, “Personel kesintilerine ilişkin hükümleri erken ve eksiksiz olarak rezerve ettik ve stratejimizin uygulanmasında ilerleme kaydettik” dedi. Yapılan yatırımlar nedeniyle müşteri büyümesindeki hedefin aşıldığını belirten Zielke, “Ancak, bu müşteri büyümesinin gelir artışına yansıması biraz zaman alacaktır. 2017 ve 2018 yıllarındaki iki dönüşüm yılımızda, sürdürülebilir şekilde daha yüksek bir karlılığın temellerini atıyoruz” diye konuştu.