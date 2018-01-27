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    Bu kadar olmaz... Akrobasi uçağıyla Afrin yalanı

    AA
    27.01.2018 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandasında, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 fotoğraf daha kullandı. Sosyal medyadaki karalama kampanyasında, Malezya'da düşen akrobasi uçağı ve Libya'da yanan tank, TSK'ya aitmiş gibi servis edildi

    Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.

    TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı ispat edildi.

    Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

    Bu kadar olmaz... Akrobasi uçağıyla Afrin yalanı

    "TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi.

    Bu kadar olmaz... Akrobasi uçağıyla Afrin yalanı

    "Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

    Bu kadar olmaz... Akrobasi uçağıyla Afrin yalanı

     

     

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    Etiketler: Sosyal medya , son dakika
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