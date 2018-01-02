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    Bu kadar da olamaz! Silahla yunus vurdular

    MUĞLA (İHA)
    02.01.2018 - 20:09 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başından kurşunla vurulduğu iddia edilen yunus balığı kıyıya vurdu. 

    Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili’nin kıyısında ölü yunus balığı bulundu. Başından yaralı olan dişi yunus balığını sahilde yürüyüş yapan Kadriye Özcan ve Kamil Özcan çifti buldu. 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan yunus balığının başından tek kurşunla vurulduğu iddia edildi.

    Akdeniz foklarının da yaşam alanı olan ve koruma altında bulunan bölgede son zamanlarda ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ve yunuslara çok sık rastlandığı öğrenildi.

    Belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yunus balığı sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.

    Etiketler: Muğla , Bodrum
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