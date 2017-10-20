‘Bu işte vefa da var, veda da’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Uğur, “İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da” dedi. AK Parti’de şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etti. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye de istifa çağrısı yaptı. Uğur’un dün, Altıeylül ilçesinde yapılacak yaşam merkezi Avlu Balıkesir’in 2’nci etap temel atma töreninde istifasını açıklaması bekleniyordu. Ancak, ağzından ‘istifa’ kelimesi çıkmayan Uğur, “İrade-i külliye bütün iradelerin üzerindedir. Bu işin içinde vefa da var, veda da. Ben, Balıkesir için, ülkem için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, “Veda gibi bir konuşma yaptınız. İstifa anlamına mı geliyor?” sorusu üzerine Uğur, “Soru almıyorum. Konuşacaklarımı söyledim” dedi.

Tören alanında Atatürk’ün ve Başkan Uğur’un posterleri yer alırken, alışılmışın aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posteri bu kez yoktu.

‘HANIMI BİLE İNANDIRAMIYORUZ’

Ahmet Edip Uğur, Topbaş’tan boşalan başkanlığa seçim için toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’nde divan başkanlığı yapmıştı. Uğur, istifa iddialarına, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevimin başındayım. Hanımı bile inandıramıyoruz. Hanım diyor ki, neden söylemiyorsun? Ankara’ya geldim ama Cumhurbaşkanımızla bir görüşmem olmadı” demişti.