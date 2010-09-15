Bu işte bir 'çim' yeniği var

Mesele çim…



Gübresinden, tohumuna…



Her şeyini öğrendik…



Kaç günde havalandırılacak, kaç gün sonra eski haline gelecek…



Eskiden çimlerimizle hava atardık, şimdi çimler su kaynatıyor…



Tesislerdeki 100. yıl çimleri bile neredeyse dile gelecek!



Beşiktaşlı olan, olmayan herkesin mevzudan haberi var…



Çıkıp sorunlular dertlerini anlatıyor, kulaklara…



Problemi benim, senin, onun kulakları anlarda; ayaklar anlamaz…



İstanbul Belediye ise hiç anlamaz. Üç puanını çarpar gider…



Guti ile Q7 almışsın, Bilica’nın kazdığı çukurdan daha derinine düşüyorsun…



İşin ehli biri 'neden'leri anlatsın dedik…



Konser dediler…



Bu mudur? Bu kadar basit mi?



Çimi yapan Spor Yapı firması…



Adamlar işin ehli…



Geçen sezon Bursa maçı hatırlarım 2-3 biten, gözyaşıyla birlikte her metre kareye 1903 kilogram yağmur düştüğünü de hatırlarım, ama kalkan tek bir çim hatırlamam…



Şimdi ne oldu da o çimlerden, nadasa bırakılmış tarlaya dönüldü…



Biz soralım soruları, belki gübreden, kumlamadan vazgeçilip biraz gerçekler açıklanır…



Bir… Konserler düzenlenmeden önce çimlere olacaklar hakkında uyarı yapıldı mı?

İki… Çimlerin korunması için serilen maddenin, zarar vermemesi için ne kadar süre kalması gerektiği hesaplandı mı?

Üç… Çimlerin üzerine serilen madde için kulübün içinden birilerinin aracı olduğu söyleniyor. Doğruluk payı nedir?

Dört… Zemin raporu adı altında yapılan açıklama sonrası Ankaragücü maçına kadar zemin uygun hale getirilecek dendi. Maç oynandı ama zemin halen neden uygun hale gelmedi?

Beş… Biz zeminden ağlarken, neden Kasımpaşa maçlarını İnönü Stadyumunda yapmaya devam ediyor?

Altı… Tüm gelir ve gider tablosu karşılaştırıldığında çekilen sıkıntıya değdi mi?

Cevapları alırsak kamuoyunu aydınlatmış, altında bir “cinlik var mı, yok mu?” anlamış oluruz…