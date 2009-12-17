Bu işi Çarşı çözer

Fatih Kaya yazıyor Beşiktaş – Bursaspor…

Belki de doksan dakika sonunda iki takımdan biri Süper Lig'in lideri olacak…

Ancak, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurul'u aldığı karar ile maçın önüne geçmeyi başardı…

“Bursaspor'lu taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak”

Evet…

Yine almıyorlar…



**



Anlaşılan yöneticiler gerginlikten nemalanıyor…

Bakıyorum…

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı geliyor…

Bursaspor taraftarı gelemiyor. Engelleniyor…

Diğer takım taraftarları geldiğin de hiç olay çıkmıyor mu?

Çıkıyor…

Hepsini bir kenara bırakıyorum, Ankaragücü ve Bursaspor kardeşliğini, her maçı kol kola izlediklerini biliyoruz…

Ve işin komik tarafı Ankaragücü taraftarı İnönü’ye Bursaspor taraftarıyla birlikte geliyor…

Yetkililer farkında değil mi?

Ee şimdi yasaklıyorsunuz, o zaman neden yasaklamadınız?

Alınan kararlar tabelada Bursaspor yazınca mı değişiyor?



**



Şeytanın avukatlığını yapmak zorundayım…

34. Hafta diyelim Beşiktaş çok kritik bir maça çıkıyor…

Şampiyonluk için 3 puan şart!

Kent zaten alınan kararlar ile gerilmiş, geçmişten de bir husumet besleniyor…

Beşiktaş’lı futbolcular, onları destekleyen taraftarları olmadığı için “ruhunuz yeter” pankartıyla çıkmışlar. Ki taraftar artık ruhlarıyla değil, bedeniyle Bursa’da olmak istiyor!

Takımını desteklemek, ateşlemek istiyor…

Beşiktaş’ın bundan 2 sene önce kaybettiği maçı hatırlarsanız demek istediğimi anlarsınız…

Baskıyla kazanılan 3-0’lık maç…

Sonuç diyelim yine hüsran oldu…

Ne olmuş olacak, Beşiktaş Şampiyonluktan!

Basit gibi görünen kararın altında yatan gerçeği göremiyor musunuz?



##



Çözüm



Gerginliğin en büyük sebebi aslında iki takım taraftarlarının tribüne alınmaması…

Ne hikmetse yetkililer yıllardır bunu anlayamıyor…

Bursaspor taraftarının bitmeyen öfkesin de, en büyük suç kimin acaba?

Unutulmaya çalışılan olaylar, kurul tarafından yeniden hatırlatılıyor…

Olay çıkartmak isteyen taraftar zaten çıkartır. Engellemesi gerekenler sizler değil misiniz?

Şimdi eğer bir karar alınıyorsa, çözümü ile birlikte sunulmalı ki, artık bir adım atılsın…

Ortada bir gerginlik olduğu kesin, fakat çözüm taraftarın gelmemesi değil…

İki takım taraftarlarını düşman kardeşler gibi gösterip, taraftarın içine nefret tohumları ekerseniz asla gerginlik bitmez…

Anlayın artık!

Beşiktaş tarafından bakıyorum olaylara, Bursaspor ve taraftarına karşı hiçbir ters tutum söz konusu değil…

Mutlaka geçmiş yıllarda gösterilen sözlerin etkisiyle, taraftarların kafasında düşünceler oluştu…

Ancak, bu yıl için de hiçbir taraftarın aklının ucundan bile geçmemiştir…

Ülke zaten kritik bir dönemden geçiyor…

Terörü bitirmek için açılımlar yapılıyor…

Herkese el uzatılıyor…

Bu nokta da büyük Beşiktaş taraftarına yakışan, Bursaspor taraftarına el uzatmaktır…

Madem yetkililer engel olmaya çalışıyor…Her şeye karşı olan, sosyal sorumluluk bilinci zirve yapmış Beşiktaş taraftarının, engelleri kaldırması şart…

Yapılanacak nedir?

Cuma günü, İnönü'nün kapılarını sonuna kadar Bursaspor taraftarına açın!

Açın ki bu oyunu bozun!

Yan yana maç izleyin, omuz omuza...

Nefretten beslenenlerin tekerine çomak sokun!

Beşiktaş ve Bursaspor taraftarına yakışan budur...

Rahmetli Vedat Okyar ağabeyin hatırı için, geçen hafta grizu patlamasında vefat eden işçiler için el uzatın…