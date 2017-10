Bu iş sayesinde daha keyifli biri oldum

◊ “Ver Elini Aşk”tan başlayalım isterim... Çok güzel bir dizi oldu, çok da sevilerek izleniyor...

- Daha önce hiç içinde bulunmadığım bir iş yapıyorum şu an. Komedi konusunda hep biraz tereddütlüydüm. Ama ne yapabileceğimi çok merak ediyor ve kendimi komedide denemek istiyordum. Üzerine “Ver Elini Aşk”ın senaryosu geldi. Okur okumaz Ayperi olmak istedim. Çok tatlı bir dizi, her karakterin keyifli bir hikayesi var. Şimdi ben nasıl şive yapacağım, komedinin enerjisini, temposunu nasıl yakalayacağım diye düşünürken şansıma enerjisi güzel bir ekip denk geldi ve her şey tatlı tatlı halloldu.

◊ Şiveli konuşan bir karakteri canlandırıyorsunuz, bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

- Ben aslında daha önce de bir köylü kızını oynamıştım. Ama Ayperi ile daha önce oynadığım karakter birbirinden çok farklı. Ayperi çok daha renkli, çok daha eğlenceli bir köylü kızı...

◊ Şiveyle ilgili özel bir çalışma yapmanız gerekti mi?

- Daha önce yer aldığım proje için 4 sene Gaziantep’te bulundum. Orada şive yapmıyordum ama farkında olmadan duya duya öğrenmiştim. Okuma provasında şiveli okuyunca, Antep şivesini biliyor ve yapabiliyor olmama şaşırdım. Sette de hep şive koçumuz oluyor zaten. İlla ki eksiğim, hatam oluyor ama anında müdahale edilip düzeltiliyor. Bir de Ayperi şive yapmayı tercih ediyor. Seviyor köylü olmayı ama İstanbul’da yaşarken zaman zaman düzgün Türkçe de kullanıyor.

◊ Sizi Leighton Meester’a benzetiyorlar, o konuda ne düşünüyorsunuz?

- Bilmem, bence benzemiyoruz (gülüyor)...

◊ Çok genç ve henüz yolun başında bir oyuncusunuz. Buna rağmen seyirce size bayılıyor. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?

- İşimi seviyor ve çabalıyor olmamla ilgili sanırım. Böyle bir karşılık buluyor olmam da çok mutlu ediyor beni.





TEK BİR DOĞRUYA İNANMAM

◊ “Ver Elini Aşk”ın başrollerinden biri henüz bebek... Bu seti nasıl etkiliyor, çekimler nasıl geçiyor?

- Sette bir bebeğin olması aslında zor bir durum. Hem ona zarar vermemeye, huzursuz etmemeye çalışmak hem de işe konsantre olmak kolay değil. Ama Sare yani bizim Su bebeğimiz gördüğüm en uslu minik oyuncu. O yüzden çok keyifli. Isırmamak için zor tutuyoruz kendimizi, tabii bu ayrı bir mesele (gülüyor)...

◊ Bu dizi ile birlikte hayatınızda neler değişti?

- Bir komedi dizisinde oynamak günlük hayatım da dahil genel olarak enerjimi yükseltti. Daha keyifli biri oldum. Ve bu enerjinin yaptığım işe de yansıdığını düşünüyorum. Her yönüyle çok farklı bir ben oldum diyebilirim.

◊ Dizide güçlü, tuttuğunu koparan hatta despot bir karakteri canlandırıyorsunuz. Gerçekte de bu şekilde kararlı ve güçlü müsünüz?

- Tek bir doğruya inanıp o yoldan devam edebilen biri değilim, dönüşebiliyorum. Haliyle kararlarım da değişkenlik gösterebiliyor. Ama istediğim şeyler doğrultusunda çabalarım. Olursa olur, olmazsa çok önemsemem. Çabuk unutur, başka bir konuya motive olurum. Ayperi’yle pek benzemiyoruz ya-

ni.

◊ Si-

zin özellikle eklemek istediğiniz bir nokta var mı?

- Dizimiz ailenin her yaştan üyesinin oturup birlikte izleyebileceği ve keyif alacağı bir iş. Biz çekerken çok eğleniyoruz, umarım seyircimiz de keyifle izliyordur.

Herkese iyi seyirler.

“ASLA” DEDiĞiM NE VARSA YAPTIM

◊ Bu sektöre girdiğinizden beri neler öğrendiniz? Neler yapıp neler yapmamak lazımmış? Yeni yeteneklere neler önerirsiniz?

- Oyunculuk harika bir meslek ama sonuçta meslek ve yaptığın işi çok abartmamak, kendine verdiğin değerin dozunu bilmek gerekiyor. Bir de öğrenmenin sınırı yok. Öğrendiğim en güzel şey bu.

◊ Özel ve iş hayatınızda “Asla yapmam” dediğiniz şeyler var mı?

- Bir dönem çok kullandım asla kelimesini ve sonra hepsini de yaptım (gülüyor). Açıkcası bu sözü artık kullanmıyorum.