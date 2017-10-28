Bu ilanı veren Türk lokantacıya suçlama

RIDVAN Daş, önce restoranın kapısına ‘kadın bulaşıkçı aranıyor’ ilanı astı. Ardından aynı ilanı iş ve işçi arama sitesi Indeed’e de verdi. İlanda da restoranın kapısına astığı ilanın fotoğrafını kullandı. İlanda ‘Yarı zamanlı eleman aranıyor (kadın)’ yazıyordu. Ancak ilan, ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

İngiltere yasalarına göre işe alımlarda din, cinsiyet ve yaş ayrım yapmak yasak. Birini işe almamak, özel olarak birini işten çıkarmak veya bir işçiye bir başkasından daha az maaş vermek de ayrımcılık sayılıyor.

Ancak Daş, ayrımcılık yapmadığını savundu. “Bir bulaşıkçı işe almamız gerekiyordu ve kadınlar tabi ki erkeklerden daha iyi temizlik yapıyor. En azından bu benim düşüncem” dedi. İş ilanının seksist olmadığına inanan Daş, Hürriyet’e şöyle dedi:

“Annemin daha iyi temizlik yaptığını biliyorum ve kız arkadaşımın etrafı toplaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece benim fikrim, ben de dağınık biriyim ve birçok erkeğin de öyle olduğunu biliyorum. Genelde anneleri, eşleri, kız arkadaşları veya teyzeleri temiz olmalarını sağlıyor.”





NOTUMUZ YÜKSELDİ

“Kadınlar gerçekten daha iyi temizlik yapıyor mu?” sorusuna Daş, “Daha önce restoranımın temizlik işlerini erkekler yapıyordu; hijyen notumuz 5 üzerinden 3 idi. Bu görevi bayan elemanlara bıraktığımda restoranının hijyen notu yükselerek 5 üzerinden 5 oldu” yanıtını verdi.