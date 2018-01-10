Bu hazineleri dünya arıyor

Ortak organizasyonla tarihi eserler sınır kapılarında ve özel koleksiyonlarda aranıyor. Bu eserlerin alım satımı yasak olduğu gibi bulunduranlar da hırsızlıkla suçlanacak.



YILDA 2-4 MİLYAR EURO

Tarihi eser kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra terör örgütlerinin en büyük gelir kaynakları arasına girdi. Özellikle Suriye, Irak ve Mısır’daki eserlerin satışından terör örgütlerinin büyük gelir elde ettiği dünyanın gündemine girdi. Avrupa Komisyonu da teröristlerin mali kaynaklarını kurutmak amacıyla tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele edilmesini istiyor.



Komisyon tarihi eserlere yönelik sertifika sisteminin güçlendirmesini istiyor. Komisyona göre sanat eseri kaçakçılığından terör örgütleri yılda 2 ile 4 milyar Euro gelir elde ediyor.



HER ÜLKE BİLDİRİYOR

Her ülke çalınan eserleri Interpol ve ICOMOS’a bildirerek eserlerin takibini yapıyor. Eski eser kaçakçılığından mustarip olan ülkelerden biri de Türkiye. Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle Suriye ve Irak’tan kaçırılan eserlerin satın alınmaması yönünde ülkemizdeki koleksiyonerleri çalınan eserlerin fotoğrafları ile birlikte uyarıyor.



Aynı zamanda eserlerin fotoğraflarını sınır kapılarına dağıtıyor. Bakanlık dünyada aranan eserleri de resmi internet sitesinden güncelleyerek yayınlıyor. Ülkemizden kaçırılan eserler için de yine Interpol ve ICOMOS’a eserlerin menşei, çalındığı yer ve fotoğrafları bildirilerek yakalanması halinde ülkemize iadesi isteniyor.



O ESERLERDEN BAZILARI

Peru’nun Junin şehrindeki San Ignocia de Loyola Kilisesi’nden haziran 2011’de çalınan eserler, Japonya’nın Kochi kentindeki Enichidera Tapınağı’ndan 12-13 Mart 2012 tarihlerinde arasında çalınan Buda heykeli, ICOM Tehlike Altındaki Çin Kültürel Mirası Listesi, Fransa’dan çalınan Lava Hazinesi’ne ait sikkeler, Yunanistan Folklor Müzesi ve Ioannia Arşivi’nden çalınan tarihi eserler, Peru’nun Ayacucho ilçesindeki Chiquinquira Şapeli’nden 17 Ocak 2013’te çalınan kültürel eserler, Japonya’nın Nagasaki şehri yakınındaki Kijin Tapınağı’ndan çalınan heykel, Ukrayna’da çalındığı belirtilen madeni paralar ve madalyonlar, Mısır’ın Al Minyâ şehrindeki Malawi Eski Eserler Müzesi’nden 14 Ağustos 2013 tarihinde çalınan eserler...



