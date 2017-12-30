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    Bu hayvanlar bir âlem

    İsmail SARI - isari@hurriyet.com.tr
    30.12.2017 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Özgür Doğanlar Vakfı adlı uluslararası doğal yaşam kuruluşunun düzenlediği ‘Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu. 86 ülkeden 3 bin 500 fotoğrafın katıldığı yarışmada, 20 finalist 2017’nin en komik karesi için yarıştı. Birinciliğiyse ‘Yardım’ temalı baykuş fotoğrafıyla Tibor Kercz kazandı.

    Tanzanyalı iki fotoğrafçı düzenliyor
    Doğal Yaşam Fotoğraf Yarışması’nı organize eden de Tanzanyalı iki fotoğrafçı: Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam... İkili Tanzanya’da yaşıyor. Ülkede yabani hayatın en güzel örneklerinin insan eliyle zarar gördüğünü fark edince, “Ne yapabiliriz?” diye düşünmüş ve bu yarışmayı başlatmışlar. Asıl çıkış noktaları; gülümsemeye ihtiyacı olan dünyaya bir tebessüm sunmanın yanı sıra kurdukları Born Free Foundation’a (Özgür Doğanlar Vakfı) bağış toplamak.

    Kilise yolcusu kalmasın
    Dünyada 17-20 arası tür penguen bulunuyor. Yalnız Carl Henry’nin fotoğrafladığı bu karedeki penguenlerin eşi benzeri yok. Çünkü bu fotoğraftaki penguen ailesi iki dirhem bir çekirdek giyinmiş kiliseye doğru yol alıyor.

    Bu hayvanlar bir âlem

    Polenlerin içindeki yaramaz
    Andrea Zampatti bu sevimli fare fotoğrafıyla ödülü kazandı. Bir çiçeğin tepesinde, polen kokusuyla zevkten dört köşe olmuş, bu minik farenin fotoğrafını siz de bilgisayarınızın arka plan fotoğrafı yapmak istemiyor musunuz?

    Bu hayvanlar bir âlem

    Foklar da şoke oluyormuş
    Fok balıkları kolay kolay korkmazlar ama korktuklarında gerçekten komik oluyorlarmış. Bu güzel fotoğrafı yakalayan; George Cathcart...

    Bu hayvanlar bir âlem

    Motosiklet tutkunu maymunlar
    Motosiklet tutkunu bu iki maymun Katy Laveck Foster’ın objektifine yakalanmış...  Neyse ki motosiklet hareket halinde değil...

    Bu hayvanlar bir âlem

    Tabuları yıkan antilop
    Jean-Jacques Alcalay tarafından çekilen bu fotoğrafta sürü psikolojisini kabul etmeyen bir antilop arkadaşlarına tepeden bakıyor.

    Bu hayvanlar bir âlem

    Etiketler: Hürriyet Pazar , Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri
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