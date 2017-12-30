Bu hayvanlar bir âlem

Tanzanyalı iki fotoğrafçı düzenliyor

Doğal Yaşam Fotoğraf Yarışması’nı organize eden de Tanzanyalı iki fotoğrafçı: Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam... İkili Tanzanya’da yaşıyor. Ülkede yabani hayatın en güzel örneklerinin insan eliyle zarar gördüğünü fark edince, “Ne yapabiliriz?” diye düşünmüş ve bu yarışmayı başlatmışlar. Asıl çıkış noktaları; gülümsemeye ihtiyacı olan dünyaya bir tebessüm sunmanın yanı sıra kurdukları Born Free Foundation’a (Özgür Doğanlar Vakfı) bağış toplamak.

Kilise yolcusu kalmasın

Dünyada 17-20 arası tür penguen bulunuyor. Yalnız Carl Henry’nin fotoğrafladığı bu karedeki penguenlerin eşi benzeri yok. Çünkü bu fotoğraftaki penguen ailesi iki dirhem bir çekirdek giyinmiş kiliseye doğru yol alıyor.





Polenlerin içindeki yaramaz

Andrea Zampatti bu sevimli fare fotoğrafıyla ödülü kazandı. Bir çiçeğin tepesinde, polen kokusuyla zevkten dört köşe olmuş, bu minik farenin fotoğrafını siz de bilgisayarınızın arka plan fotoğrafı yapmak istemiyor musunuz?





Foklar da şoke oluyormuş

Fok balıkları kolay kolay korkmazlar ama korktuklarında gerçekten komik oluyorlarmış. Bu güzel fotoğrafı yakalayan; George Cathcart...





Motosiklet tutkunu maymunlar

Motosiklet tutkunu bu iki maymun Katy Laveck Foster’ın objektifine yakalanmış... Neyse ki motosiklet hareket halinde değil...





Tabuları yıkan antilop

Jean-Jacques Alcalay tarafından çekilen bu fotoğrafta sürü psikolojisini kabul etmeyen bir antilop arkadaşlarına tepeden bakıyor.