Efe Can Karakaya’nın yazıp yönettiği, An Tiyatro yapımı ‘Ben Bu Hayattan Değilim’ 1 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da Kadıköy'deki Ak’la Kara Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Efe Can Karakaya, Tolga Başaranoğlu, Arda Akoğul, Doruk Atıl, Emirhan Çelikkol, Irmak Dinçcan ve Zeynep N. Behraam’ın rol aldığı oyun; karakterin, çocukluk yıllarından itibaren peşini bırakmayan acılarını merkeze alıyor.