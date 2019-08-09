Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>"Bu hasarı trafik sigortası mı karşılar kasko sigortası mı?’’ Karmaşasına son! İşte araç sigortaları hakkında bilmeniz gerekenler…

"Bu hasarı trafik sigortası mı karşılar kasko sigortası mı?’’ Karmaşasına son! İşte araç sigortaları hakkında bilmeniz gerekenler…

09.08.2019 - 14:28 | Son Güncelleme:

.

Olası bir hasar durumunda, araç sigortalarının teminatlarına hâkim olmak, poliçe detaylarını ve aralarındaki farkları bilmek son derece faydalı olacaktır. Trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan ve kaza halinde karşı tarafta oluşabilecek maddi ve manevi hasarları, belirli sınırlar çerçevesinde karşılayan bir sigorta türüyken, kasko sigortası ise genel olarak, aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da herhangi bir çalınma girişimi sonucunda alacağı zararları kapsayan bir sigorta türüdür.

Kasko sigortasının ücretlerinin belirlenme kriterlerini, kapsadığı hasarları, hasarsızlık indirimlerini, kaskonun bozulmadığı durumları, olası bir yolda kalma durumunda kasko sigortasının sağladığı faydaları ve araç sigortalarına dair daha birçok konuyu Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram ile konuştuk. Araç sigortalarıyla ilgili sorularınızın cevaplarını bulmak için videomuzu izleyebilirsiniz.

 

Sponsorlu İçerik

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.