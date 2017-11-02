Bu hale geldi... Büyük şüphe...

Kızlan Mahallesi Gereme Koyu Dalyan Mevkii’ndeki çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda dün akşam orman yangını çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

320 orman işçisi, 20 teknik personel, 18 memur, 40 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 14 hizmet aracı, 5 dozer, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan 2 su tankeri ve 12 belediye arazözü karadan gece boyu müdahale etti.

Gündüz kontrol için ise 1 helikopter havadan çalışma yaptı. Datça Yarımadası’nın Ege Denizi Gökova Körfezi’ne bakan yüksek tepelerin sırtlarında etkili olan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Dağlık bölgedeki yangında 30 hektarlık alanda çam ağaçlarının kül olduğu kaydedildi. Kısmen kontrol altına alınan yangının bazı noktalarda ise küçük çaplı sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, jandarma tarafından bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yangında kundaklama şüphesi bulunduğu belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, gece boyu süren yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Gün ağarmasıyla birlikte yangın bölgesinin üzerinde havadan helikopterle tespit çalışmalarının yapıldığını ifade eden Demirci, şöyle dedi:

"Yangın; 50 hektarlık alanda etkili olmasına rağmen, bölgenin coğrafi konumu gereği, yangından zarar gören alan yaklaşık 30 hektarla sınırlı kaldı. Şuanda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çok küçük çaplı alevleri de söndürme çalışmalarımız sürüyor. Korkulacak bir durum söz konusu değil."