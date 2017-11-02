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    Bu hale geldi... Büyük şüphe...

    Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla) (DHA)
    02.11.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Datça İlçesi'nde akşam başlayan ve kundaklama şüphesi bulunduğu ortaya çıkan orman yangını, kısmen kontrol altına alındı. Gün aydınlanınca ortaya çıkan korkunç tabloda, onlarca hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.

    Kızlan Mahallesi Gereme Koyu Dalyan Mevkii’ndeki çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda dün akşam orman yangını çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Bu hale geldi... Büyük şüphe...320 orman işçisi, 20 teknik personel, 18 memur, 40 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 14 hizmet aracı, 5 dozer, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan 2 su tankeri ve 12 belediye arazözü karadan gece boyu müdahale etti.

    Bu hale geldi... Büyük şüphe...Gündüz kontrol için ise 1 helikopter havadan çalışma yaptı. Datça Yarımadası’nın Ege Denizi Gökova Körfezi’ne bakan yüksek tepelerin sırtlarında etkili olan yangında, yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü. Dağlık bölgedeki yangında 30 hektarlık alanda çam ağaçlarının kül olduğu kaydedildi. Kısmen kontrol altına alınan yangının bazı noktalarda ise küçük çaplı sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, jandarma tarafından bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yangında kundaklama şüphesi bulunduğu belirtildi.

    Bu hale geldi... Büyük şüphe...Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Enver Demirci, gece boyu süren yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Gün ağarmasıyla birlikte yangın bölgesinin üzerinde havadan helikopterle tespit çalışmalarının yapıldığını ifade eden Demirci, şöyle dedi:
    "Yangın; 50 hektarlık alanda etkili olmasına rağmen, bölgenin coğrafi konumu gereği, yangından zarar gören alan yaklaşık 30 hektarla sınırlı kaldı. Şuanda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çok küçük çaplı alevleri de söndürme çalışmalarımız sürüyor. Korkulacak bir durum söz konusu değil."

    Bu hale geldi... Büyük şüphe...

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