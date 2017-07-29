Bu haftanın kazandıranları belli oldu

Borsa, altın ve avro bu hafta yatırımcısına kazandırırken, dolar yerinde saydı. Bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri değiştirmemesinin ardından başta büyüme olmak üzere açıklanan makroekonomik verilere odaklandı.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,80'lik kazançla 107.699,72 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,35'lik artışla 138.017,99 puana, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,67'lik yükselişle 117.201,16 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,43'lük kazançla 68.532,27 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,58'lik artışla 109.050,70 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,07'lik primle 182.710,47 puana yükseldi.



KARSU TEKSTİL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Karsu Tekstil olurken, şirket hisseleri yüzde 75 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 65,48'lik artışla İhlas Gayrimenkul, yüzde 63,84'lük yükselişle de Yapı Kredi Koray Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 50,24 ile Avrasya Gayrimenkul oldu. Bu hisseyi yüzde 11,91'lik düşüşle Atakule Gayrimenkul ve yüzde 11,76'lık azalışla Bimeks takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 436 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 664 milyon 804 bin 140 lirayla Koç Holding, 41 milyar 640 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



ALTIN VE AVRO YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27'lik kazançla 144 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,26'lık artışla 963 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar yerinde sayarken, avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatında değişim olmayarak 3,5320 lira olarak gerçekleşirken, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68'lik artışla 4,1430 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,5910 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,91'lik azalışla 4,6330 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,33'lik düşüşle 3,6460 liradan alıcı buldu.



YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,30, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile kıymetli maden fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.



