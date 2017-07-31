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    Bu hafta yanacağız! Daha kötüsü geliyor...

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 07:32Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:49

    Geçen hafta İstanbul'u vuran fırtına ve dolu yağışından sonra Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi.

    Yapılan son değerlendirmelere göre;  yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-5 derece artması beklenirken, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL YANACAK!

    Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yaşanan dolu fırtınası sonrası İstanbul'da bu kez sıcak hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklıkları 4 derece artması beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı uyurıda, ' 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

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    Meteorolojiden bu iller için sıcak hava uyarısıMeteorolojiden bu iller için sıcak hava uyarısı



    BAKAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMALARA SERT TEPKİ

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor. Tamam da biz 30 Temmuz'da İstanbul'da 30 santigrat derece tahmin diyoruz. Geçmişte aynı tarihte 37,4'e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha büyük değerlere ulaşmış, sanki çok büyük felaket varmış gibi bunu sunmanın manası yok." dedi.

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    Etiketler: istanbul , Hava durumu , sıcak hava , Meteoroloji
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