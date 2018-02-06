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Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

Tüm gün ve hafta boyunca çalışıyoruz değil mi? Peki, stresimizi atıp, enerjimizi nerede kazanıyoruz? Müzik ruhun gıdası, tiyatro ise kültür ve sanatın olmazsa olmazı… İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’daki konser ve tiyatro etkinlik takvimlerini, sizler için sıraladık. Üstelik tüm bu etkinliklerin indirimli biletlerine yakala.co’dan ulaşabilirsiniz.

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 17:35 | Son Güncelleme :

İstanbul'da konser ve tiyatro takvimi

Erdal Özyağcılar ve Berna Laçin, “Hoş geldin Boyacı” oyunuyla 13 Şubat’ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 24 Şubat’ta Torun Center artısahne’de.

Kenan Doğulu, 17 Şubat'ta Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Mekânın 23 Şubat’taki konuğu ise canlı performansıyla hayranlık uyandıran Yıldız Tilbe. Aynı sahnede 24 Şubat’ta Gülşen, 14 Şubat Sevgililer Gününde ise Levent Yüksel yer alacak.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

John Steinbeck’in dünyaca ünlü kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan “Fareler ve İnsanlar”, 10 Şubat’ta Torium Sahne’de, 13 Şubat’ta Kozyatağı Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde. Oyunda, Merve Sevi, Murat Makar, Murat Ilgar gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

Zakkum’u konser atmosferinde dinlemenin keyfine varmak isteyenler için grup, 10 Şubat’ta Kartal Beyrut Performance’da olacak.

Ferhan Şensoy’un efsanesi “Ferhangi Şeyler”, 2300. oyunuyla 26 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kare Takımı, 10 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 11 Şubat’ta Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

14 Şubat Sevgililer Gününde Berkay’ın sahne alacağı Jolly Joker Beyoğlu’nda, 16 Şubat’ta Koray Avcı, 17 Şubat’ta Levent Yüksel,  23 Şubat’ta Halil Sezai yer alacak.

Geçen sezona damga vuran "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor… Oyun, 11 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 17 Şubat’ta Zorlu PSM’de!

İstanbul’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıkla: 

Ankara'da konser ve tiyatro takvimi

Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın rol aldığı “Adalet Sizsiniz”, 15 Şubat’ta Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

Mültecilerin, gözümüzün önünde cereyan eden hayatta kalma mücadeleleri, Matei Visniec imzalı gerçekçi ve yer yer absürt tınılı bir oyunla, Genco Erkal eliyle sahneye taşınıyor. Göçmenleeeer, 13 Şubat’ta Yenimahalle Bld. 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda.

Romantik şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ege, 14 Şubat’ta Crowne Plaza Ankara’nın Sevgililer Günü galasında sahne alacak.

Kavaklıdere Holiday Inn ise son dönemin sevilen müzik sanatçılarından Levent Dörter ile Sevgililer Günü galasını gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in konuk oyuncu olarak yer aldığı müzikal tadında komedi “Ne Romeo Ne Juliet”, 18 Şubat’ta Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde.

Ankara’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıkla: 

İzmir'de konser ve tiyatro takvimi

Ziynet Sali, 9 Şubat’ta Bornova Ooze Venue’de. Aynı mekânda Bora Öztoprak ve Emre Kınay, 14 Şubat Sevgililer Gününde Sezen Aksu'nun aşk şarkılarını seslendirecek.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

Boston'da aralıksız sahnelenen ve dünyanın en uzun oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi Şen Makas, ünlü kadrosuyla 23 Şubat’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan “Leyla'nın Evi” oyunu da 25 Şubat’ta Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelenecek.  

Duayen oyuncu Haldun Dormen, 65. sanat yılında “Bir Zamanlar Gazinoda” oyunuyla büyülemeye devam ediyor. Oyun, 22 Şubat’ta Sahne Tozu Tiyatrosu’nda!

İzmir’deki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıkla: 

Bursa konser ve tiyatro takvimi

Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ’un da yer aldığı “Azizname”, 11 Şubat’ta Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

Jolly Joker Bursa’da 14 Şubat Sevgililer Gününde Ziynet Sali, 16 Şubat’ta Hakan Altun, 17 Şubat’ta Tan Taşçı, 23 Şubat’ta Kenan Doğulu, 24 Şubat’ta Fatih Ürek sahne alacak.

Bursa’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıkla: 

Antalya konser takvimi

Jolly Joker Antalya’da 10 Şubat’ta Levent Yüksel, 16 Şubat’ta Yaşar, 17 Şubat’ta Koray Avcı, 23 Şubat’ta Ziynet Sali, 24 Şubat’ta Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını söyleyecekler. Mekânın Sevgililer Günü özel konserinde ise Linet sahne alacak.

Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

Antalya’daki tüm konser ve tiyatro etkinliklerine indirimli bilet almak için hemen tıkla: 

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Etiketler: Jolly Joker Ankara , Jolly Joker İstanbul
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