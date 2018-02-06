Bu hafta takvime giren tiyatro ve konserler

İstanbul'da konser ve tiyatro takvimi
Erdal Özyağcılar ve Berna Laçin, “Hoş geldin Boyacı” oyunuyla 13 Şubat’ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 24 Şubat’ta Torun Center artısahne’de.
Kenan Doğulu, 17 Şubat'ta Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Mekânın 23 Şubat’taki konuğu ise canlı performansıyla hayranlık uyandıran Yıldız Tilbe. Aynı sahnede 24 Şubat’ta Gülşen, 14 Şubat Sevgililer Gününde ise Levent Yüksel yer alacak.
John Steinbeck’in dünyaca ünlü kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan “Fareler ve İnsanlar”, 10 Şubat’ta Torium Sahne’de, 13 Şubat’ta Kozyatağı Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde. Oyunda, Merve Sevi, Murat Makar, Murat Ilgar gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.
Zakkum’u konser atmosferinde dinlemenin keyfine varmak isteyenler için grup, 10 Şubat’ta Kartal Beyrut Performance’da olacak.
Ferhan Şensoy’un efsanesi “Ferhangi Şeyler”, 2300. oyunuyla 26 Şubat’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kare Takımı, 10 Şubat’ta Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, 11 Şubat’ta Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
14 Şubat Sevgililer Gününde Berkay’ın sahne alacağı Jolly Joker Beyoğlu’nda, 16 Şubat’ta Koray Avcı, 17 Şubat’ta Levent Yüksel, 23 Şubat’ta Halil Sezai yer alacak.
Geçen sezona damga vuran "Frankenstein", yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor… Oyun, 11 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 17 Şubat’ta Zorlu PSM’de!
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Ankara'da konser ve tiyatro takvimi
Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın rol aldığı “Adalet Sizsiniz”, 15 Şubat’ta Yenimahalle Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda.
Mültecilerin, gözümüzün önünde cereyan eden hayatta kalma mücadeleleri, Matei Visniec imzalı gerçekçi ve yer yer absürt tınılı bir oyunla, Genco Erkal eliyle sahneye taşınıyor. Göçmenleeeer, 13 Şubat’ta Yenimahalle Bld. 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda.
Romantik şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Ege, 14 Şubat’ta Crowne Plaza Ankara’nın Sevgililer Günü galasında sahne alacak.
Kavaklıdere Holiday Inn ise son dönemin sevilen müzik sanatçılarından Levent Dörter ile Sevgililer Günü galasını gerçekleştirecek.
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in konuk oyuncu olarak yer aldığı müzikal tadında komedi “Ne Romeo Ne Juliet”, 18 Şubat’ta Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde.
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İzmir'de konser ve tiyatro takvimi
Ziynet Sali, 9 Şubat’ta Bornova Ooze Venue’de. Aynı mekânda Bora Öztoprak ve Emre Kınay, 14 Şubat Sevgililer Gününde Sezen Aksu'nun aşk şarkılarını seslendirecek.
Boston'da aralıksız sahnelenen ve dünyanın en uzun oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi Şen Makas, ünlü kadrosuyla 23 Şubat’ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda.
Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan “Leyla'nın Evi” oyunu da 25 Şubat’ta Suat Taşer Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
Duayen oyuncu Haldun Dormen, 65. sanat yılında “Bir Zamanlar Gazinoda” oyunuyla büyülemeye devam ediyor. Oyun, 22 Şubat’ta Sahne Tozu Tiyatrosu’nda!
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Bursa konser ve tiyatro takvimi
Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ’un da yer aldığı “Azizname”, 11 Şubat’ta Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde.
Jolly Joker Bursa’da 14 Şubat Sevgililer Gününde Ziynet Sali, 16 Şubat’ta Hakan Altun, 17 Şubat’ta Tan Taşçı, 23 Şubat’ta Kenan Doğulu, 24 Şubat’ta Fatih Ürek sahne alacak.
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Antalya konser takvimi
Jolly Joker Antalya’da 10 Şubat’ta Levent Yüksel, 16 Şubat’ta Yaşar, 17 Şubat’ta Koray Avcı, 23 Şubat’ta Ziynet Sali, 24 Şubat’ta Muazzez Ersoy sevilen şarkılarını söyleyecekler. Mekânın Sevgililer Günü özel konserinde ise Linet sahne alacak.
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