Bu hafta sonu denemeniz gereken 4 kahvaltılık tarif

EKŞİMİKLİ BİBER

Çocukluğunuzdaki gibi güzel bir kahvaltı için bu tarifi mutlaka deneyin.

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 100-150 gram lor ya da ekşimik, 8-10 adet yeşilbiber.

Yapılışı:

Bu tarifte ölçüler kişiden kişiye değişir. Biberler orta büyüklükte doğrandıktan sonra tavada zeytinyağı ile birlikte sote edin. Biberler orta derecede piştikten sonra üzerine peynir ilave edin. Biraz karıştırdıktan sonra altını kapatın. Ekstra olarak üzerine nane veya dereotu serpebilirsiniz.

KAHVALTILIK DOMATES KURUSU

Güne iyi bir başlangıç yapayım diyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.

Malzemeler

Ceviz, zeytinyağı, tuz, pul biber, kekik, 2 diş sarımsak, 2 su bardağı kuru domates.

Yapılışı

Kahvaltılık kuru domates hazırlamak oldukça basittir. Domatesleri suda haşladıktan sonra küçük bir şekilde doğrayın. Malzemeler listesinde olan tüm malzemeleri domateslere ekleyerek karıştırın. Kahvaltılık kuru domatesiniz hazır, afiyet olsun!

PATATESLİ SUCUKLU OMLET

Geleneksel usullerle güzel bir kahvaltı hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Malzemeler

1-2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, tuz, 50 gram kaşar peyniri, 2-3 adet ince yeşilbiber, 3 adet yumurta, 1 küçük patates.

Yapılışı

Patatesi doğrayın ve kızartın. Patateslerin küp bir şekilde doğranmasına özen gösterin. Sucuk ve biberi ince ince doğrayarak yağda kavurun. Başka bir kâseye ise yumurta ve rendelenmiş kaşarı ekleyin. Üzerine baharatlarınızı ekleyin. Biber ve sucukların üzerine patatesi ve yumurta-kaşar karışımınızı dökün. 2-3 dakika boyunca kısık ateş ve kapalı kapakta pişirin. Patatesli sucuklu omletiniz hazır!

KAŞARLI YOĞURTLU EKMEK

Kahvaltıda hamur işini seviyorsanız bu tarif tam size göre.

Malzemeler

2 adet yeşilbiber, 2 adet cherry domates, ekmeklere yetecek kadar rendelenmiş kaşar, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta, 6-8 adet ekmek dilimi.

Yapılışı

Çocuklar için sabahları hazırlanabilecek muhteşem bir lezzet. Tuz, yoğurt ve yumurtayı bir kapta çırpın ve hazırladığınız karışımı ekmeklerin üzerine sürün. Fırın tepsisine ekmekleri yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyin. En son olarak biber ve domatesi de ekleyin. 200 derecede üstü kızarana kadar pişirin. Kaşarlı yoğurtlu ekmeğiniz servise hazırdır!

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