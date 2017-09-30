Bu hafta onlar kazandırdı

Bu hafta döviz ve altın yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,17'lik kayıpla 102.907,73

puandan kapattı.

Aynı dönemde Sanayi Endeksi yüzde 1,33'lük artışla 116.090,14 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,65'lik kazançla 112.195,88 puana yükseldi.

BIST Mali Endeksi yüzde 3,13'lük kayıpla 126.116,86 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 4,34'lük düşüşle 163.712,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,51'lik azalışla 68.613,16 puana geriledi.

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Beyaz Filo Oto Kiralama olurken, şirket hisseleri yüzde 42,52 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 38,35'lik artışla Türk Kalkınma Bankası AŞ, yüzde 35,59'luk yükselişle de Umpaş Holding AŞ izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 34,18 ile Yeşil Yapı Endüstri AŞ oldu. Bu hisseyi yüzde 24,29'luk düşüşle Anel Telekomünikasyon, yüzde 11,11'lik azalışla da Altın Yunus Çeşme takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 41 milyar 461 milyon 932 bin 300 lirayla Koç Holding, 40 milyar 656 milyon lirayla Garanti Bankası, 37 milyar 600 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,68'lik artışla 147,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,61'lik primle 983 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar ve avro haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,71'lik artışla 3,5590 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,24'lük kazançla 4,2020 liraya yükseldi.

Geçen hafta 4,7320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,59'luk artışla 4,7600 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,47'lik yükselişle 3,6700 liradan alıcı buldu.



YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,03, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.



