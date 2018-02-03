Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Bu hafta ona yatırım yapan kazandı

Bu hafta ona yatırım yapan kazandı

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,14 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,92 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,32 ve dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,14 ve altın yüzde 0,92 değer kaybederken, döviz kurları ise kazandırdı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 121.531,50 ile tarihi zirvesini, en düşük ise 117.792,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,14'lük azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 azalarak 161,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 düşüşle 1.082,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 268,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 265,00 liraya düştü.

Bu hafta avro yüzde 0,32 değer kazanarak 4,6840 liraya, ABD doları da yüzde 0,24'lük yükselişle 3,7650 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile karma ve değişken fonlar oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.

Etiketler: borsa , dolar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri