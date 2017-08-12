Bu hafta ona yatırım yapan kazandı

Altın ve döviz bu hafta yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi. Bu hafta yurt içinde piyasalar sanayi üretim verisine odaklanırken, küresel piyasalarda ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim ile ilgili haber ve açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin taraflardan gelen açıklamalarla devam etmesi, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksinin de düşüşünü üst üste 4'üncü güne taşımasına neden oldu.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 1,46'lık kayıpla 106.963,10 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 2,26'lık düşüşle 135.944,13 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,06'lık azalışla 117.775,79 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,40'lık kayıpla 67.837,13 puana geriledi. Bu haftada Teknoloji Endeksi yüzde 4,25'lik primle 113.280,60 puana çıkarken, Bankacılık Endeksi de yüzde 2,32'lik kayıpla 179.213,88 puana indi.



İHLAS GAYRİMENKUL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi İhlas Gayrimenkul olurken, şirket hisseleri yüzde 53,9 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 46,53'lük artışla Milliyet Pazarlama AŞ, yüzde 32,69'luk yükselişle de Park Elektrik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,99 ile Hedef Girişim Sermayesi oldu. Bu hisseyi yüzde 15,2'lik düşüşle Royal Halı ve yüzde 15,19'luk azalışla Tat Gıda takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 44 milyar 16 milyon lirayla Garanti Bankası, 42 milyar 603 milyon 86 bin 400 lirayla Koç Holding, 40 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.



ALTIN YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59'luk kazançla 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,61'lik artışla 982 lira olarak gerçekleşti.

Serbest piyasada dolar da avro da haftayı sınırlı bir kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,06'lık artışla 3,5390 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,10'luk yükselişle 4,1780 liraya tırmandı.

Geçen hafta 4,6210 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,41'lik azalışla 4,6020 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,54'lük kazançla 3,6840 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları ortalama olarak değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.



