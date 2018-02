Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

‘Çukur’da Vartolu önce Saadet’le, sonra dolaylı olarak herkesle yüzleşti. Biz izleyiciler de Vartolu’nun dizinin yıldızı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Erkan Kolçak Köstendil’i tutabilene aşkolsun. (Show, pazartesi, 20.00)

Ufak Tefek Cinayetler’de Oya (Gökçe Bahadır) ve Edip (Selim Bayraktar) ‘Sarmaşık’ın cadılarına 1996’da olanların hesabını sordu. Hayatın çekmecelerine tıkılmış kirli sırlar ortaya saçıldı, evlilikler dağıldı, iyiyle kötünün gerçek savaşı başladı. (Star, salı, 20.00)

‘Sen Anlat Karadeniz’ ilk bölümdeki şiddet sahnelerinin yarattığı infialden sonra ikinci bölümde reytingini neredeyse ikiye katladı, üç yıldır rakipsiz olan ‘Diriliş: Ertuğrul’u geride bıraktı. Daha çok tartışacağız bu diziyi belli ki... Ama en çok izlenen dizi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek de biz izleyicilere kaldı. (atv, çarşamba, 20.00)

‘Vatanım Sensin’de Azize (Bergüzar Korel), hayatını karartan Yunan subayıyla yüz yüze geldi. Kanı dondu, bizimkini de dondurdu. (Kanal D, perşembe, 20.00)

Frenleri boşalmış vaziyette finale doğru yol alan ‘Fi’de asistan Bilge (Büşra Develi), Can Manay’la Duru’yu sözleriyle sağlı sollu tokatladı, gıklarını bile çıkaramadılar. (puhu tv, cuma)

Kısaca, yıllardır basın bültenlerinde yer alan ‘kartlar yeniden dağıtılıyor, bütün dengeler değişiyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ klişeleri bir anda gerçek oldu. Eğer izlemiyorsanız, önümüzdeki haftaki bölümleriyle başlayabilirsiniz...

HAFTANIN PROGRAMI

Showcase (TRTWorld, hafta içi her akşam, 22.30)

Güncelin nabzını gayet iyi tutan bir kültür-sanat programı. Özellikle platformlardaki dizileri, vizyona giren filmleri izleyenler ve İngilizce bilenler kaçırmamalı.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Talk show: My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman: George Clooney (Netflix, cuma)

Yeni dizi: Altered Carbon, ‘Değiştirilmiş Karbon’ kitabının uyarlaması, distopik bilimkurgu (Netflix)

Reality show: Sosyetik Ev Kadınları (Kanal D, hafta içi her gün, 12.45)

Kült dizi: Aşk-ı Memnu (teve2, hafta içi her gün, 12.00)

Yemek programı: MasterChef, yeni sezon (24Kitchen, hafta içi her akşam, 20.00)

Uygulamalı dizi dönemi

Önce platformlar geldi, ‘İstediğin yerde, istediğin zaman izle ne izleyeceksen’ diyerek... Bu kadarla kalmadı elbette. Geçen hafta altı gece art arda yayımlanan, Steven Soderbergh’ün yönettiği ‘Mosaic’in uygulaması kasım başından beri App Store’daydı. Dizinin sonu her versiyonda aynı olduğu için hikâye akışını değiştiremeseniz de izlemek istediğiniz karaktere odaklanıp onunla birlikte devam etmek mümkündü. Düşünsenize, diziyle ilgili her türlü sorunuzu hatta sormadıklarınızı bile tamamlayan bir uygulama... Bu, en yeni ve iyi haber. Kötü haber ise ‘Mosaic’ uygulamasının henüz sadece İngilizce konuşulan (ve VPN kullanılan) ülkelerde, İngilizce olması. Ha o olmadan dizi izlenmiyor mu? Pekâlâ izleniyor. ‘Mosaic’ son yıllarda pek çok örneğini gördüğümüz üzere küçük, içine kapalı bir toplumda işlenen bir cinayetin çözümü sürecinde ortaya çıkan ilişkiler ve sırlar ağı üzerine kurulu bir dizi. Oyuncular arasında gayet formunda bir Sharon Stone var, hikâyede aşk var, hırs var, heyecan var. Hepi topu da altı bölüm, tam bir oturuşta bitirmelik. (Digiturk, beinConnect)