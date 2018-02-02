Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Pazartesi ‘Çukur’un etiketiydi #yüzleşme. Ne etiketmiş, haftaya damgasını vurdu...

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştikÇukur’da Vartolu önce Saadet’le, sonra dolaylı olarak herkesle yüzleşti. Biz izleyiciler de Vartolu’nun dizinin yıldızı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Erkan Kolçak Köstendil’i tutabilene aşkolsun. (Show, pazartesi, 20.00)

    Ufak Tefek Cinayetler’de Oya (Gökçe Bahadır) ve Edip (Selim Bayraktar) ‘Sarmaşık’ın cadılarına 1996’da olanların hesabını sordu. Hayatın çekmecelerine tıkılmış kirli sırlar ortaya saçıldı, evlilikler dağıldı, iyiyle kötünün gerçek savaşı başladı. (Star, salı, 20.00)

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    ‘Sen Anlat Karadeniz’ ilk bölümdeki şiddet sahnelerinin yarattığı infialden sonra ikinci bölümde reytingini neredeyse ikiye katladı, üç yıldır rakipsiz olan ‘Diriliş: Ertuğrul’u geride bıraktı. Daha çok tartışacağız bu diziyi belli ki... Ama en çok izlenen dizi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek de biz izleyicilere kaldı. (atv, çarşamba, 20.00)

    ‘Vatanım Sensin’de Azize (Bergüzar Korel), hayatını karartan Yunan subayıyla yüz yüze geldi. Kanı dondu, bizimkini de dondurdu. (Kanal D, perşembe, 20.00)

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    Frenleri boşalmış vaziyette finale doğru yol alan ‘Fi’de asistan Bilge (Büşra Develi), Can Manay’la Duru’yu sözleriyle sağlı sollu tokatladı, gıklarını bile çıkaramadılar. (puhu tv, cuma)

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    Kısaca, yıllardır basın bültenlerinde yer alan ‘kartlar yeniden dağıtılıyor, bütün dengeler değişiyor, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ klişeleri bir anda gerçek oldu. Eğer izlemiyorsanız, önümüzdeki haftaki bölümleriyle başlayabilirsiniz...

    HAFTANIN PROGRAMI
    Showcase (TRTWorld, hafta içi her akşam, 22.30)
    Güncelin nabzını gayet iyi tutan bir kültür-sanat programı. Özellikle platformlardaki dizileri, vizyona giren filmleri izleyenler ve İngilizce bilenler kaçırmamalı.

    HAFTANIN SEÇKİSİ
    Talk show: My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman: George Clooney (Netflix, cuma)
    Yeni dizi: Altered Carbon, ‘Değiştirilmiş Karbon’ kitabının uyarlaması, distopik bilimkurgu (Netflix)
    Reality show: Sosyetik Ev Kadınları (Kanal D, hafta içi her gün, 12.45)
    Kült dizi: Aşk-ı Memnu (teve2, hafta içi her gün, 12.00)
    Yemek programı: MasterChef, yeni sezon (24Kitchen, hafta içi her akşam, 20.00)

    Bu hafta ne yüzleştik, iyi yüzleştik

    Uygulamalı dizi dönemi
    Önce platformlar geldi, ‘İstediğin yerde, istediğin zaman izle ne izleyeceksen’ diyerek... Bu kadarla kalmadı elbette. Geçen hafta altı gece art arda yayımlanan, Steven Soderbergh’ün yönettiği ‘Mosaic’in uygulaması kasım başından beri App Store’daydı. Dizinin sonu her versiyonda aynı olduğu için hikâye akışını değiştiremeseniz de izlemek istediğiniz karaktere odaklanıp onunla birlikte devam etmek mümkündü. Düşünsenize, diziyle ilgili her türlü sorunuzu hatta sormadıklarınızı bile tamamlayan bir uygulama... Bu, en yeni ve iyi haber. Kötü haber ise ‘Mosaic’ uygulamasının henüz sadece İngilizce konuşulan (ve VPN kullanılan) ülkelerde, İngilizce olması. Ha o olmadan dizi izlenmiyor mu? Pekâlâ izleniyor. ‘Mosaic’ son yıllarda pek çok örneğini gördüğümüz üzere küçük, içine kapalı bir toplumda işlenen bir cinayetin çözümü sürecinde ortaya çıkan ilişkiler ve sırlar ağı üzerine kurulu bir dizi. Oyuncular arasında gayet formunda bir Sharon Stone var, hikâyede aşk var, hırs var, heyecan var. Hepi topu da altı bölüm, tam bir oturuşta bitirmelik. (Digiturk, beinConnect)

    Etiketler: Televizyon , Yerli Dizi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri