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    Bu hafta kar yağacak mı? 5 günlük hava durumu raporu

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi ardından haftalık hava durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli bir kar heyecan yaşayan İstanbullular, ‘bu hafta kar yağacak mı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda 5 günlük hava durumu raporu!

    Yeni haftanın hava durumu raporu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta kış mevsimini iyiden iyiye hisseden İstanbullular, bu hafta yeniden bahar havasıyla karşı karşıya gelecekler.

    İstanbul: Sıcaklık 3 derece ila 10 derece arasında. Rüzgar güneybatıdan saatte 17 km hızda esiyor. Nem oranı yüzde 77 ila 86 arasında. Cuma günü de dahil büyük şehirde yağmur beklenmezken, Cuma günü gökyüzü çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

    İzmir: Yağış beklenmiyor. Sıcaklık 3 derece ila 13 derece arasında. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 12 km hızda esiyor. Nem oranı yüzde 52 ila 86 arasında. İzmir’de beş günlük hava durumuna bakıldığında, Perşembe ve Cuma günü yağış geliyor.

    Ankara: Gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece eksi 1 derece. 5 günlük gökyüzü tahmin değerlerine bakıldığında Ankara’da yağış beklenmiyor.

    Adana: Sıcaklık 2 derece ila 16 derece arasında. Rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızda esmesi tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek dereceyi görüyor. Nem oranı yüzde 48 ila 78 arasında. Beş günlük sıcaklık değerlerine bakıldığında Adana’da yağış beklenmiyor

    Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahminlerine bakılırsa bu hafta için kar yağışı beklenmiyor.

     

    Etiketler: son dakika
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