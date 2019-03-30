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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 20:52, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 10 yeni film

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Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? Sinemalarda 10 yeni film

Bu hafta vizyona girecek filmlere yönelik araştırma yapan filmseverler, pazar günü öncesi araştırmalarına hız verdi. Sinemalarda bu hafta 'Loro', 'Katil Avcısı', 'Kursk', 'Deli ve Dahi', 'Aşktan Kaçılmaz', 'Şişman Harekat Timi', 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle', 'Şeytan Oyunu', 'Jumbo' ve 'Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik' filmleri vizyonda seyirci ile buluşacak. İşte, bu hafta vizyona girecek filmlere ilişkin detaylar...

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girecek. İşte, bu filmlere ilişkin konu ve oyuncu kadrosu bilgisi...

"Loro"

Paolo Sorrentino'nun yönettiği; Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen ve Giovanni Esposito'nun rol aldığı "Loro" izleyici ile buluştu.

İtalyan sinema yönetmeni, yapımcı ve senarist Paolo Sorrentino'nun senaryosunu Umberto Contarello ile birlikte yazdığı film, skandallarıyla anılan eski I·talya Bas¸bakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını beyaz perdeye yansıtıyor.

Sorrentino, son filmi Loro'da u¨nlu¨ siyasetc¸inin hem o¨zel hayatına dokunuyor hem de I·talyan siyasetini hicvediyor. Ünlü yönetmen; biyografi türündeki filmde siyasi kariyerinin yanı sıra u¨lkesinin en zengin kis¸ilerinden biri olan Berlusconi'nin portresini c¸izerken c¸ok konus¸ulan skandalların perde arkasına da bakıyor.

"Katil Avcısı"

Donovan Marsh'ın yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon ve gerilim türündeki "Katil Avcısı"nın başrolünde Gerard Butler yer alıyor.

Başarılı oyuncuya Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Zane Holtz, Toby Stephens ve Henry Goodman'ın eşlik ettiği film; Kuzey Buz Denizi'nin metrelerce altındaki Amerikan denizaltısında bulunan bir grup deniz komandosunun, 3. Dünya Savaşı'na engel olma mücadelesini konu ediniyor.

"Kursk"

Thomas Vinterberg yönetmenliğindeki "Kursk", 120 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan Kursk isimli denizaltının batma hikayesini anlatıyor.

Belçika yapımı filmde 2000 yılında gerçekleşen denizaltı felaketi ve sonrasında yaşanan olaylar hatırlatılırken yaşam mücadelesi veren mürettebatın ailelerinin onları kurtarmak için mücadele etmek zorunda kaldığı siyasi engeller ve zorluklar da beyaz perdeye taşınıyor.

Lea Seydoux, Colin Firth, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Max von Sydow, August Diehl, Matthias Schweighöfer, Steven Waddington, Joel Basman ve Eva van der Gucht'un başrollerinde yer aldığı filmin senaryosu Robert Rodat'a ait.

"Deli ve Dahi"

Mel Gibson'ın başrolünde yer aldığı "Deli ve Dahi", 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hazırlamaya koyulan James Murray'in hikayesini anlatıyor.

Mel Gibson'a Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle ve Jeremy Irvine'nin eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda İranlı sinemacı Farhad Safinia oturuyor.

"Aşktan Kaçılmaz"

Ünlü yazar Nick Hornby'nin 2009 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Aşktan Kaçılmaz", bir zamanlar birbirlerine aşık olan Annie ve Duncan çifti ile bir dönem müzik kariyerinde önemli bir yere gelmiş Tucker Crowe'un hikayesini odağına alıyor.

Jesse Peretz'in yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi türündeki müzikalin başrollerinde, Chris O'Dowd, Rose Byrn, Ethan Hawke, Phil Davis, Azhy Robertson ve Ayoola Smart oynuyor.

"Şişman Harekat Timi"

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini anlatıyor.

"Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"

Mehrdad Ghaffarzadeh'in yönettiği "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle", en yakın arkadaşı tarafından düzenlenen bir planla hayatı bambaşka bir yola giren bir adamı odağına alıyor.

Dram türündeki filmde Yusuf Çim, Afsaneh Pakroo, Ali Burak Ceylan, Hazal Türesan, Ayşen İnci, Semra Dinçer, Alihan Türkdemir ve Pejman Bazeghi rol alıyor.

"Şeytan Oyunu"

Kadir Genç'in yönettiği haftanın yerli korku filmi "Şeytan Oyunu"nda, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı ve Niyazi Ayaydın rol aldı.

"Jumbo"

James Snider'ın yönettiği animasyon film "Jumbo", bir filin ve ona yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

"Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik"

Anthony Power'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik"; sevimli ejderhanın su ejderhalarıyla tanışması ve sonrasında yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

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