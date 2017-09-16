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Hürriyet >Ekonomi>Bu hafta en çok sadece o kazandırdı

Bu hafta en çok sadece o kazandırdı

AA
16.09.2017 - 08:42 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 08:43

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,15 değer kaybederek 146,30 liraya indi. BIST 100 endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, avro yüzde 0,24, dolar da yüzde 0,79 arttı.

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,65 değer kaybederken, dolar yüzde 0,79 artarak 3,4350 liraya ulaştı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 109.865,20, en düşük ise 107.449,00 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 107.741,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 azalarak 146,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 gerileyerek 979 liraya indi. Geçen hafta sonu 243 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 240 liraya geriledi.

Bu hafta avro yüzde 0,24 değer kazanarak 4,1120 liraya, dolar da yüzde 0,79'luk artışla 3,4350 liraya yükseldi.

Bu hafta bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16, yatırım fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

 

Etiketler: dolar ne kadar , altın ne kadar , euro ne kadar
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