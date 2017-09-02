Bu hafta en çok onlar kazandırdı

Bu hafta bütün yatırım araçları yatırımcısına kazandırırken, en çok getiri sağlayan yüzde 0,83 ile altın oldu.

Bu hafta yurt içi piyasalarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı günler işlem yapılırken, BIST 100 endeksi Kurban Bayramı tatiline 110.010,49 puanla girdi. Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve Euro Bölgesine yönelik açıklanan büyüme, enflasyon ve iş gücü verileri piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,23'lük kazançla 110.010,49 puandan kapattı.

Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,14'lük düşüşle 139.139,78 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 0,97'lik azalışla 183.433,89 puana geriledi. Bu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,43'lük yükselişle 119.417,40 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01'lik primle 71.953,14 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1,24'lük kazançla 115.132,61 puana tırmandı.

TURCAS PETROL EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

BIST'te bu hafta en çok yükselen hisse senedi Turcas Petrol AŞ olurken, şirket hisseleri yüzde 28,43 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 25,3'lük artışla Karsu Tekstil, yüzde 25'lik yükselişle de Hürriyet Gazetecilik izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 40 ile Bimeks Bilgi İşlem oldu. Bu hisseyi yüzde 20,04'lük düşüşle Etiler Gıda, yüzde 16,51'lik azalışla da Net Holding takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 45 milyar 747 milyon 599 bin 920 lirayla Koç Holding, 45 milyar 108 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 360 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83'lük artışla 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yine yüzde 0,83'lük artışla 975 liraya yükseldi.

Serbest piyasada dolar da Euro da haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,12'lik artışla 3,4630 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 0,17'lik yükselişle 4,1120 liraya çıktı.

Geçen hafta 4,4650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11'lik artışla 4,4700 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,83'lük kayıpla 3,5930 liradan alıcı buldu.

BES FONLARI DEĞER KAZANDI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,19 arasında gerçekleşti.