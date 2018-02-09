Bu hafta dolar kazandırdı, borsa kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 118.121,20, en düşük ise 112.503,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,83'lük azalışla 113.590,27 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06 ile sınırlı oranda artarak 161,80 lira oldu. Cumhuriyet altını ve çeyrek altının satış fiyatı ise sırasıyla 1.082,00 lira ve 265 lira seviyesinde yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,41 değer kazanarak 3,8180 liraya yükselirken, avro ise yüzde 0,02'lik sınırlı düşüşle 4,6830 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.