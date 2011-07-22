Bu hafta dansa doyacağız

Trance tarzının efsanelerinden biri olarak tüm müzik otoritelerince kabul edilmiş Paul Oakenfold yeniden İstanbul’u coşturmaya geliyor.



U2, Rolling Stones, Radiohead, Michael Jackson, Justin Timberlake, Madonna, Jennifer Lopez, Salt N Pepa ve The Cure gibi dev isimlerin parçalarını remixleyerek dünya çapında bir şöhrete kavuşan efsane DJ Paul Oakenfold, 23 Temmuz Cumartesi akşamı Kilyos Solar Beach’de…

Mini festival tadında partide, Paul Oakenfold’a Dj Tangun ve U.F.U.K. eşlik ederken; tech-house / techno sahnesinde ise Cure-Shot, Hakan Henry, New York’tan RG ve Junior sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek kesintisiz müzik yapacaklar.



Saat 20:00’de başlayacak performansın bilet fiyatları ise parti: 56 TL. plaj+parti: 83 TL.

Bunun yanında partiye katılmak isteyenler için Taksim’den servisler kaldıralacak.



Calvin Harris

Britanya'dan son yıllarda yetişmiş en büyük yetenek olan söz yazarı, DJ ve prodüktör Calvin Harris, "FG in the park" kapsamında 24 Temmuz Pazar günü İstanbul Parkorman’da sahne alıyor.

Öğle saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürerek çeşitli aktivitelere Calvin Harris dışında muhteşem isimler de konuk oluyor.

Avrupa funk ve breaks sahnesinin en eğlenceli grubu Kraak&Smaak, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarılı Djlerinden Murat Uncuoğlu ve U.F.U.K. partide dinleme şansını yakalayacağınız diğer isimler.

Bunun yanında FG 93.7’den Alican&Soner, Orkun Bozdemir, Doğuş Cihan, Altan Balgır, Gadi Mitrani ve Falke South da katılımcılarına unutulmaz bir gün yaşatmak için sahnede yerlerini alacaklar.

Saat 15:00’de başlayacak eğlencenin bilet fiyatı ise 50 TL.



Bedük

Türkiye'de denenmemiş bir türü deneyip büyük bir başarıyla üstesinden gelen, dans pistlerinin farklı ismi Bedük, 23 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum’u sallamaya geliyor.

Funk, disco, house türlerini eğlenceli melodilerle enerjisi yüksek parçalara dönüştüren Bedük Hadigari’de sahne alacak.

Saat 22:00’de başlayacak eğlencenin bilet fiyatı ise 45 TL.

Renee Fleming

Dinleyeni soluksuz bırakan, ünü kıtaları aşmış bir soprano, Renée Fleming, 22 Temmuz Cuma akşamı Aya İrini Müzesi’nde dinleyenlerini büyüleyecek. 39. İstanbul Müzik Festivali kapsamında ki bu özel konserde Fleming’e Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Günümüzün “en olağanüstü seslerinden biri” olarak nitelendirilen Amerikalı soprano Renée Fleming konseri saat 20:00’de başlayacak. Bilet fiyatları ise kategorilerine göre 22.50 TL - 475 TL arasında değişiyor.



Sezen Aksu

"Hayatımın neşeli ve tadı yerinde bir dönemine ait şarkılar..." diye tanımladığı "Öptüm" albümünden yeni eserleriyle ve 35 yıldır kalplerimize değip dokunan bilinen ve sevilen şarkılarıyla Sezen Aksu, 22 Temmuz Cuma akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.

Minik Serçe ile gerçekleşecek bu unutulmaz buluşma saat 21:00’de. Konserin bilet fiyatları ise kategorilerine göre 275 TL. ve 56 TL. arasında değişiyor.

Kenan Doğulu

Türk pop müziğinin en başarılı erkek vokallerinden Kenan Doğulu, 23 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum Arena’da sahne alacak.

Tatilcilere harika bir gece yaşatacak olan sanatçının konseri saat 22:00’de başlıyor. Bilet fiyatları ise bistro kişi başı: 125 TL. normal: 75 TL.



