Bu hafta da Jedi-nak

Edip Uras yazÄ±yor

GeÃ§en hafta yedi attÄ±ktan sonra Dede ne dedi: â€˜Biz farklÄ± birÅŸey yapmadÄ±k, aynÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± yaptÄ±k.â€™ Yedi golÃ¼n sarhoÅŸu skorcular ne dedi: Guiza yoktu da, Azizsilin bÃ¶yle yapar da, Fener bundan sonra dÃ¼zelir de filan da falan. SoÄŸukta serap gÃ¶renlerin mumu bir hafta yanamadÄ± bile.

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â€˜HiÃ§bir ÅŸeyden Ã§ekmedi bu Ankaraâ€™daki halÄ±dan Ã§ektiÄŸi kadarâ€™ derdi ÅŸair bugÃ¼n Fenerli olsa. FenerbahÃ§e yine bir Ankara halÄ±sÄ± Ã¼zerinde, yine soÄŸuk bir havada aslÄ±nda maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda son haftalardaki en iyi performanslarÄ±ndan birine raÄŸmen ilk yarÄ±yÄ± geride kapattÄ±. Jedinakâ€™Ä±n uzaktan attÄ±ÄŸÄ± sert frikik yedi yerden sekip kalede Volkanâ€™Ä± diÄŸer kÃ¶ÅŸede bÄ±rakÄ±nca FenerbahÃ§e iyi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä±n baÅŸlarÄ±nda yenik duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Bu sahalarda nedense bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlar oynadÄ±ÄŸÄ± zaman gÃ¼ndeme gelen â€˜nolcak bu halÄ±nÄ±n haliâ€™ muhabbetleri, sÃ¼rekli kayan futbolcular, ilk 6 dakikaya iki takÄ±mÄ±n sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± toplam 14 top kaybÄ± maÃ§Ä±n baÅŸlangÄ±Ã§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriydi. FenerbahÃ§e golÃ¼ yiyene kadar GenÃ§lerbirliÄŸi alanÄ±nda derinlemesine toplarda baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±. KalabalÄ±k GenÃ§ler defans gÃ¶beÄŸini Semih-Alex-Deivid Ã¼Ã§genleri ve hÄ±zlÄ± sihirbazlÄ±klarla geÃ§meyi planlamÄ±ÅŸtÄ± Fener, bunu defalarca denediler, bazen kenarda boÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶rmezden gelmeyi gÃ¶ze alacak kadar.

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Roberto Carlosâ€™un bindirmeleriyle birkaÃ§ kez gole yaklaÅŸmasÄ±na raÄŸmen, golÃ¼ yedikten sonra ilk yarÄ±daki son yarÄ±m saatte gittikÃ§e yavaÅŸlayan koca bir makine gibi yavaÅŸ yavaÅŸ durdu FenerbahÃ§e. Bunda GenÃ§lerâ€™in saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±p, kendi sahasÄ±na daha Ã§ok gÃ¶mÃ¼lmesinin de bÃ¼yÃ¼k etkisi vardÄ±. SonuÃ§ta devre tek gol, GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nin yakaladÄ±ÄŸÄ± kontra atak pozisyonlarÄ± ve FenerbahÃ§eâ€™nin gitgide artan umutsuzluÄŸu ile sona erdi.

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Ä°kinci yarÄ±ya GenÃ§lerbirliÄŸi baÅŸladÄ±. AslÄ±nda ikinci yarÄ±ya FenerbahÃ§e baÅŸladÄ± mÄ± tam anlayamadÄ±k. Skoru bilmeyen beraberlik golÃ¼ne ihtiyacÄ± olanÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± formalÄ±lar olduÄŸuna iddiaya girebilirdi. Aragones ikinci yarÄ±nÄ±n ilk 8 dakikasÄ±nÄ± seyrettikten sonra her iki kanadÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirdi, Aragones kanatlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, Vederson ve Emreciksin oyuna girdi ama FenerbahÃ§e hala ikinci yarÄ±ya baÅŸlamamÄ±ÅŸtÄ±. Volkanâ€™Ä±n muhteÅŸem kurtarÄ±ÅŸÄ± bu dakikalara denk geldi, maÃ§Ä±n en gÃ¼zel hareketlerinden biriydi.

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GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nden Ã¶nce orta alanda durmadan top kaybeden Deniz BarÄ±ÅŸâ€™Ä± da durdurmak isteyen Dede son kozunu 57â€™de KazÄ±mâ€™Ä± oyuna alarak kullandÄ±. Kocaman bir hataydÄ± elbette. Ä°leriye adam doldurmakla hÃ¼cum zenginliÄŸi olmayacaÄŸÄ±nÄ± bu yaÅŸta Ã¶ÄŸrenmek de varmÄ±ÅŸ. Orta alanda zaten kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde olan bir Emre kaldÄ±. KazÄ±mâ€™dan sonra FenerbahÃ§e defansta adam paylaÅŸÄ±mÄ±nda iyice bocalamaya baÅŸladÄ±, GenÃ§ler ikiye yaklaÅŸtÄ±kÃ§a yaklaÅŸtÄ±. Hem de kaÃ§ kere. Alexâ€™in ortaya geri gelmesiyle ileride zaten Ã§oÄŸalamayan Fenerâ€™in takÄ±m defansÄ± da Ã§Ã¶ktÃ¼. KurbanlÄ±k Fener fark yemeyi bekler hale geldi. Dakika 75 olmadan GenÃ§ler maÃ§Ä± beÅŸe getirebilecek kadar pozisyon yakalamÄ±ÅŸtÄ± zaten.

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GenÃ§lerbirliÄŸi ikinci yarÄ±da tek baÅŸÄ±naydÄ± sahada. Burhan, Soner ver diÄŸerleri FenerbahÃ§eâ€™nin terk ettiÄŸi halÄ±nÄ±n orta yerinde tam anlamÄ±yla cirit attÄ±lar. Gol de atabilirlerdi, karÅŸÄ±larÄ±nda bazen Volkanâ€™Ä± bazen konsantrasyon bozukluklarÄ±nÄ± buldular.

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Son sÃ¶z ÅŸu halÄ± iÃ§in. Nerde bu halÄ±? Ankaraâ€™da. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kalkÄ±p bir yere gideceÄŸi de yok. HalÄ± sana alÄ±ÅŸacak deÄŸil ya, sen halÄ±ya alÄ±ÅŸmak zorundasÄ±n. Her imkanaÂhaiz FenerbahÃ§e hafta sonu oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hiÃ§ olmazsa bir kÄ±sÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± halÄ±da yapsa da biz de bu geyikten kurtulsak daha iyi olmaz mÄ±?