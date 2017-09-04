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    Bu haberi okuyan herkes isyan edecek!

    hurriyet.com.tr
    04.09.2017 - 21:28 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 21:33

    Afganistan'dan oğlu ve torunu tarafından çölleri, dağları ve ormanları aşarak Avrupa'ya getirilen 106 yaşındaki Bibihal Özbeki'nin sığınma başvurusu İsveç tarafından reddedildi. Engeli olduğu ifade edilen Özbeki'nin sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.

    Amerikan Associated Press haber ajansına yansıyan öyküsünde güçlükle konuşabildiği belirtilen Bibihal Özbeki'nin ailesiyle birlikte bu tehlikeli yolculuğa 2015 yılında başladığı aktarıldı.

    17 kişiden oluşan ailenin bazen yayan, bazen ise trenlerle Balkanlar'a ulaştığı ve sonunda da İsveç'e vardığı kaydedildi. Haberde, Özbeki'yi 67 yaşındaki oğlu ve 19 yaşındaki torununun sırtında taşıdığı bilgisi de yer aldı.

    Bu haberi okuyan herkes isyan edecek

    İsveç Göç Ajansı, Bibihal Özbeki'ye ilişkin ret kararını teyit ederken, yaşın kendi başına sığınma için gerekçe teşkil etmediğini belirtti. Sığınma başvurusuna olumsuz yanıtın Ramazan ayında geldiği öğrenilirken, ailenin bu bilgiyi büyükannelerine veremediği de ifade edildi.

    Karara itiraz eden ailenin İsveç'te sonlanan yolculuğa çıkmadan önce yasadışı olarak 8 yıl İran'da yaşadığı belirtildi.

    Etiketler: Bibihal Özbeki , afganistan , gazetehaberleri
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