BU GURUR TÜRKİYE’NİN

Houston’da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasında Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field'de ülkemizi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olan ve Dünya Şampiyonası Chairman’s ödülünü kazanan INTEGRA-3646 yine bir ilke imza attı.

17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu INTEGRA-3646, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğinin de mesajını verdi.

Bahçeşehir Koleji robotik takımı , FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD’de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition’da (FRC) her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla mücadele etti. FRC Dünya Şampiyonasında Chairman’s ödülünü olarak dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olmayı başardı.