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BU GURUR TÜRKİYE’NİN

26.04.2019 - 16:47 | Son Güncelleme:

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA-3646” dünyanın en prestijli yarışmasında yine tarih yazdı. 8 bin takım arasından dünyanın en iyi ilk 3 takımı arasına girerek Türkiye’yi zirveye taşıdı.Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler.

Houston’da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasında Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field'de ülkemizi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olan ve Dünya Şampiyonası Chairman’s Award Finalist ödülünü kazanan INTEGRA-3646 yine bir ilke imza attı.

 

17 kişilik takımın 12’sinin kız öğrencilerden oluştuğu INTEGRA-3646, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğinin de mesajını verdi.

Bahçeşehir Koleji robotik takımı , FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD’de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition’da (FRC) her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla mücadele ederek FRC Dünya Şampiyonasında Chairman’s Finalisti olarak dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olmayı başardı. Sponsorlu İçerik

 

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