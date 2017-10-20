Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

1- BİR DEVRİN ÇİÇEĞİ

Lale

Doğada bulamayacağınız rengi yok. İnce sapı, geniş yapraklarıyla belki de en alımlı çiçeklerden biri. Fazla sıcak da soğuk da bitkinin yapraklarına, köküne zarar verdiğinden sonbaharda ideal bir zaman. Lale, büyüdüğü ortamda yalnızlık ister, başka cisimlere temas etmemesine dikkat edin.

2- HOŞTUR KOKUSU

Sümbül

Yetiştirildiği ortamda havanın 12 derecenin altına düşmemesi önemli. Güzel kokusu evinizde, bahçenizde yayılsın istiyorsanız haftada iki kere sulamalı, saksı altındaki tabakta su bırakmamalısınız. İlgi ve özen ister.

3- SOFRA GÜZELİ

Bakla

Soğuk seven ve -10 dereceye kadar dayanabilen bir bitkidir. Düzenli yağış aldığında sulamaya gerek yoktur ancak bazen yardım etmeniz gerekebilir. Son aşamada sofranıza fava olarak koyduğunuzda tadından yenmez.

4- BİR AŞKIN ÇİÇEĞİ

Nergis

Adını Yunan mitolojisinden, ‘Narkissos’tan alır. Dünyanın en yakışıklı erkeği Narkissos, Zeus tarafından kendini sevmekle cezalandırılır ve sürekli yansımasını izlediği gölete düşüp boğulur. Sonra göletten dünyanın en güzel çiçeği nergis çıkar.

5- SAĞLIK, LEZZET

Roka

Yaz aylarında yetiştirildiğinde böceklerden fazlasıyla etkilenir, ilaçsız yetiştiremezsiniz. Sonbaharda böcek tehlikesi sona erdiğinde ise katkısız rokanın zamanı başlar. Günlük sulama ister, sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılmalıdır.

6- ODA SICAKLIĞINDA

Kasımpatı

Bahar aylarında çiçek açan bitkiyi şimdilerde ekmek iyi olur. Oda sıcaklığında yetiştirilebilen kasımpatıyı kışın soğuktan koruyun ve çok az sulayın. Havalar ısındığında ise her gün sulanmalıdır. Gösterişsiz güzelliğiyle kasımpatı iyi bir hediyelik çiçektir.

7- ONU İYİ TANIYIN

Zambak

Alımlı, belirgin hatları, çok hoş renkleri vardır ancak ne cins zambakla uğraştığınızı iyi öğrenin, zehirli türleri vardır. Tahriş edici maddeler içeren fazla suyunu yapraklarından atar, eldivensiz dokunduğunuzda tatsız durumlar yaşatabilir.

8- ZORA DAYANIKLI

Çiğdem

“Kış geliyor koruyayım, sıcağa alayım” gibi önlemlere ihtiyaç duymaz. Kar altında hayatta kalabilir ve çok az sulamaya ihtiyaç duyar. Yeşil, sarı, beyaz veya mor tonlarıyla estetik görünümlü bir çiçektir. Neredeyse karakter sahibi olması hayranlık uyandırır.

9- ÖZGÜR RUHLU

Siklamen çiçeği

Hem evde hem bahçede yetiştirilebilir. Ancak evde yetiştirmek için biraz talepkâr bir çiçektir. Sürekli cam önünde veya balkonda durmak zorundadır, taze havaya temas etmelidir. Kelebeği andıran renkli yapraklarıyla çok şık görünümlü uzun boylu bir çiçektir.

10- ARILAR İÇİN

Lavanta

Ekim-kasım döneminde ekilen çiçek kokusu en fazla tanınanlardan. Sıcak ve kuru havadan uzak tutun yeter. Bahçe veya balkonunuza ekmeniz de tavsiye edilir. Zira soyu hızla tükenmekte olan arı popülasyonunun devamı için hayati önem taşımakta.

DOĞAL TARIMCILAR, ŞEHİR BOSTANCILARI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ:

Dicle Tuba Kılıç, Sevil Baştürk, Uğur Akyıldız, Mustafa Alper Ülgen, Sevda Barandır, İsmail Başaran, Deniz Ataç, Turgay Özçelik, Yücel Sönmez