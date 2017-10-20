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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

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    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Bahar aylarında hep büyük bir hazırlık içindedir doğa. Tohumlar toprağa düşecek, kuluçkaya yatacak, sonraki baharda çiçek açmayı bekleyecek. İster balkonunuza renk katmak için saksıda süs bitkileri, ister bahçenizde çiçek ya da sebze yetiştirin... Sonbaharda ekilecek 10 bitkiyi jürimize sorduk, sizler için derledik.

    1- BİR DEVRİN ÇİÇEĞİ

    Lale

    Doğada bulamayacağınız rengi yok. İnce sapı, geniş yapraklarıyla belki de en alımlı çiçeklerden biri. Fazla sıcak da soğuk da bitkinin yapraklarına, köküne zarar verdiğinden sonbaharda ideal bir zaman. Lale, büyüdüğü ortamda yalnızlık ister, başka cisimlere temas etmemesine dikkat edin.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    2- HOŞTUR KOKUSU 

    Sümbül

    Yetiştirildiği ortamda havanın 12 derecenin altına düşmemesi önemli. Güzel kokusu evinizde, bahçenizde yayılsın istiyorsanız haftada iki kere sulamalı, saksı altındaki tabakta su bırakmamalısınız. İlgi ve özen ister.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    3- SOFRA GÜZELİ

    Bakla

    Soğuk seven ve -10 dereceye kadar dayanabilen bir bitkidir. Düzenli yağış aldığında sulamaya gerek yoktur ancak bazen yardım etmeniz gerekebilir. Son aşamada sofranıza fava olarak koyduğunuzda tadından yenmez.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    4- BİR AŞKIN ÇİÇEĞİ

    Nergis

    Adını Yunan mitolojisinden, ‘Narkissos’tan alır. Dünyanın en yakışıklı erkeği Narkissos, Zeus tarafından kendini sevmekle cezalandırılır ve sürekli yansımasını izlediği gölete düşüp boğulur. Sonra göletten dünyanın en güzel çiçeği nergis çıkar.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    5- SAĞLIK, LEZZET

    Roka

    Yaz aylarında yetiştirildiğinde böceklerden fazlasıyla etkilenir, ilaçsız yetiştiremezsiniz. Sonbaharda böcek tehlikesi sona erdiğinde ise katkısız rokanın zamanı başlar. Günlük sulama ister, sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılmalıdır.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    6- ODA SICAKLIĞINDA

    Kasımpatı

    Bahar aylarında çiçek açan bitkiyi şimdilerde ekmek iyi olur. Oda sıcaklığında yetiştirilebilen kasımpatıyı kışın soğuktan koruyun ve çok az sulayın. Havalar ısındığında ise her gün sulanmalıdır. Gösterişsiz güzelliğiyle kasımpatı iyi bir hediyelik çiçektir.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    7- ONU İYİ TANIYIN

    Zambak

    Alımlı, belirgin hatları, çok hoş renkleri vardır ancak ne cins zambakla uğraştığınızı iyi öğrenin, zehirli türleri vardır. Tahriş edici maddeler içeren fazla suyunu yapraklarından atar, eldivensiz dokunduğunuzda tatsız durumlar yaşatabilir.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    8- ZORA DAYANIKLI

    Çiğdem

    “Kış geliyor koruyayım, sıcağa alayım” gibi önlemlere ihtiyaç duymaz. Kar altında hayatta kalabilir ve çok az sulamaya ihtiyaç duyar. Yeşil, sarı, beyaz veya mor tonlarıyla estetik görünümlü bir çiçektir. Neredeyse karakter sahibi olması hayranlık uyandırır.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    9- ÖZGÜR RUHLU

    Siklamen çiçeği

    Hem evde hem bahçede yetiştirilebilir. Ancak evde yetiştirmek için biraz talepkâr bir çiçektir. Sürekli cam önünde veya balkonda durmak zorundadır, taze havaya temas etmelidir. Kelebeği andıran renkli yapraklarıyla çok şık görünümlü uzun boylu bir çiçektir.

    Bu günlerde ekmeniz gereken 10 bitki

    10- ARILAR İÇİN

    Lavanta

    Ekim-kasım döneminde ekilen çiçek kokusu en fazla tanınanlardan. Sıcak ve kuru havadan uzak tutun yeter. Bahçe veya balkonunuza ekmeniz de tavsiye edilir. Zira soyu hızla tükenmekte olan arı popülasyonunun devamı için hayati önem taşımakta.

    DOĞAL TARIMCILAR, ŞEHİR BOSTANCILARI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN JÜRİ SEÇTİ:

    Dicle Tuba Kılıç, Sevil Baştürk, Uğur Akyıldız, Mustafa Alper Ülgen, Sevda Barandır, İsmail Başaran, Deniz Ataç, Turgay Özçelik, Yücel Sönmez

     

    Etiketler: Sonbahar , ekmeniz gereken 10 bitki , Hayat
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