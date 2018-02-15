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    Bu görüntüye tepki yağmıştı... Gözaltına alındı

    DHA
    15.02.2018 - 18:32 | Son Güncelleme:

    Adana'da nişanlısı olduğu iddia edilen genç kızı sokak ortasında darbeden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir kişinin, nişanlısı olduğunu iddia ettiği genç kızı sokak ortasında darbetmesine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, genç kızı ağzını kapatarak darbettiği ileri sürülen kişinin U.P. olduğunu belirledi.
    Harekete geçen polis, şüpheli U.P'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

    NE OLMUŞTU?

    Nişanlısı olduğunu iddia ettiği genç kızı darp eden saldırgan müdahale eden vatandaşlara 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" demişti.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtarmıştı. Çiftin birbirlerinden şikâyetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrılmıştı.

    Etiketler: Gözaltı , Adana , darp , son dakika
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