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    Bu görüntüye tepki yağıyor!

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 13:48Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:49

    Toronto'da bir metroda kaydedilen görüntülerde uyuşturucu madde etkisindeki bir kadın küçük köpeğine şiddet uyguluyor.

    Kanada'nın Toronto şehrinde metroda çekilen bu görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor.

    Görüntülerde uyuşturucunun etkisinde olduğu düşünülen kadın küçük köpeğini hırpalıyor. Kadının karşısında oturan bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde kadının dengesiz davranışları görülüyor. Görüntünün çekilmesinden dakikalar sonra metro durduruldu ve kadın güvenlik görevlileri tarafından metrodan çıkartıldı.

    Görüntüyü çeken kişi şu notu düşerek paylaştı; "İşten çıkıp metroya binmiştim. Birkaç dakika sonra kadının küçük köpeğin tüylerini çekerek ona kötü davrandığını fark ettim ve çok öfkelendim. Bir adam ona doğru yürüyerek bu tavırlarını durdurmasını istedi. Adam daha sonra makinistin olduğu bölüme doğru yürüdü. Metro durdu, görevliler kadını ve köpeği dışarı çıkardı. "

    Etiketler: Kanada , Toronto , METRO
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