Bu görüntüler sosyal medyaya ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kedileri zehirleyen yaşlı bir kadın, kuyruğundan tutup çöpe attı. Yaşlı kadının 2 kediyi kuyruğundan tutup sokakta ilerlediğini gören bir vatandaş, cep telefonunu yanındaki kız çocuğuna vererek çekmesini istedi. Kadının arkasından giden çocuk, olayı cep telefonuyla kaydetti. Sokakta ilerleyen yaşlı kadın, kedileri cadde üzerindeki çöp kutusuna atarken sokakta oyun oynayan çocuklar ve yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla kadının arkasından baktı. Görüntülerde kadının kuyruğundan tutup götürdüğü kedilerin ise halen ölmedikleri ve can çekiştikleri görüldü.





BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler de gelmeye başladı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, kedilerin zehirlendiklerini iddia ederek kadına tepki gösterdi. Mahallede de tepkilerin artması üzerine Suriyeli oldukları iddia edilen yaşlı kadın ve ailesinin taşınarak başka mahalleye gittikleri öğrenildi.

Kedilerin öldürülüp çöpe atıldığını söyleyen mahallenin gençleri, “Suriyeli bir kadın kedileri zehirleyip çöpe attılar, öldürdüler” dedi.

'KEDİMİ ZEHİRLEDİLER'

Olayı gören bir vatandaş, yaşananları tasvip etmediklerini ve tepki gösterdiklerini dile getirdi. Kedinin sahibi olan 10 yaşındaki Abdulkadir Bağış ise okuldan döndüğünde kedisinin öldürüldüğünü duyduğunu ifade ederek, ”Ben okuldan geliyordum, baktım millet diyor kedini öldürdüler. Ölmeden önce turuncu bir kediyle birlikte çöpe attılar. Ben çok üzüldüm. Kedimi buraya attılar, onlardan şikayetçiyim. Ceza almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kedilerin çöpe atıldığını gören mahalle fırıncısı Ahmet Çiftçi ise “Biz çalışıyorduk. Öğlen civarıydı. Kadın pencereden kedileri attı. Ben de bizim çocuklara bunun fotoğrafını çekin dedim. Böyle terbiyesizlik olmaz. Ben hayvanları koruma derneğini aradım. Olayı anlatınca yetkili biri geldi. Kedileri kadın sürükleyerek çöpe atmış. Yetkiliyle beraber buraya geldim. Onları evlerinden ve mahalleden kovduk. Şimdi neredeler bilmiyorum. Utanmadan, çekinmeden kedileri sürükleyip getirip bu çöpe attı. Erkek olsaydı kendimi tutamazdım ama kadın olduğu için. Kediler yaşıyordu, yetkili geldi, can çekişiyordu. Baktı, can çekişiyor ama 5-10 dakika sonra ölür dedi ve çok geçmeden ikisi de öldü zaten” ifadelerini kullandı.