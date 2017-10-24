Bu görüntüler izleyenleri şoke etti! Uğur Akkuş ve Gonca Akkuş arasında neler yaşandı?

Evli iş adamı Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların basına yansımasının ardından Uğur Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı.
Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edilmişti.
OLAY GÖRÜNTÜLER!
Bugün 'Duymayan Kalmasın' programında Gonca Akkuş'un şoke eden görüntüleri yayınlandı. Bu görüntüler sonrası canlı yayına bağlanan Gonca Akkuş şu açıklama yaptı:
GONCA AKKUŞ: BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR
''Bu benim iki yıl önce ikinci çocuğuma hamileliğimde çekilen görüntü. Eşim o zaman bizi Miami'de bir eve koydu. Elimde ne telefon ne de para vardı. Hamileliğimin 9. ayında 3 gün 3 gece eve gelmedi. Ben de yalnız olduğum için korkuyordum, her an doğum yapabilirdim ve bu yüzden Uğur'un arkadaşını aradım. Arkadaşını aradığımı öğrenince eve geldi. Dolaptan kemerini alıp, bıçakla üzerime yürüdü. Sonra da etrafı dağıttı. Polisi çağıracağımı söylediğim için Uğur tabakları kırıp kameraya almaya başladı. Bu görüntülerden sonra polisi aramaya vicdanım el vermedi, çünkü orası Amerika. Şu an beni ölümle tehdit ediyorlar, polise başvurdum. Hiçbir şeyden korkum yok."
''EBRU ŞALLI SABIKA KAYDI İSTESİN''
Ebru Şallı Uğur'dan sabıka kaydı istesin, silahla adam yaralamaktan Uğur hakkında suç kaydı var. Uğur'un yengesinin dediği gibi Ebru Şallı ve Uğur dini nikah yapmışlar. Uğur ile velayet davamız devam ediyor. Önümüzdeki hafta çocuklarımı alacağım. Uğur'dan 20 milyon tazminat ve çocuklarım için 10 bin TL nafaka alacağım''
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